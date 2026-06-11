Rechazo transversal a proyecto del Partido Comunista que busca derogar y modificar artículos clave de Ley Naín-Retamal

El proyecto de ley presentado por el Partido Comunista (PC), que busca derogar y modificar artículos clave de la Ley Naín-Retamal, como el de la presunción de legítima defensa, despertó fuertes críticas tanto en el oficialismo como en la oposición.

Como respuesta a esto, parlamentarios de Renovación Nacional (RN) anunciaron la creación de la “Agenda Naín-Retamal 2.0”.

Durante esta jornada, diputados de RN presentaron esta nueva agenda legislativa arremetiendo contra el PC: “En lugar de retroceder, creemos que Chile debe avanzar. Por eso, frente a quienes buscan derogar la Ley Naín-Retamal, proponemos fortalecerla y perfeccionarla a partir de la experiencia recogida durante su aplicación”, indicaron.

Los parlamentarios sostuvieron que la propuesta del PC daría “una mala señal para quienes diariamente arriesgan sus vidas protegiendo a los ciudadanos”.

“Las policías necesitan más respaldo, no menos. Mientras algunos plantean debilitar una ley que ha sido valorada por quienes enfrentan la delincuencia, nosotros proponemos fortalecerla y actualizarla para responder de mejor manera a los desafíos actuales en materia de seguridad”, añadieron.

Las críticas transversales al proyecto del PC

Desde el Partido Republicano, el diputado Cristián Araya, quien fue uno de los autores que impulsó la ley original, calificó como “imprescindible que el Partido Comunista pretenda cercenar los avances de esta legislación que es tan valorada por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones”.

Es por eso que, “como presidente de la Comisión de Seguridad, solicitaré que este proyecto se tramite en nuestra comisión y que podamos votarlo con la máxima celeridad, porque le hace un daño tremendo que esté pululando por el éter del Congreso”.

Araya aseguró que van a rechazar la moción: “Lo vamos a votar, lo vamos a rechazar y vamos a ver muy claramente quién es quién. Los que están por respaldar a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, a Gendarmería y a la Fuerza Armada y los que no”.

Por su parte, desde el oficialismo también salieron en defensa de la normativa vigente. El diputado Jaime Araya, del Partido por la Democracia (PPD), señaló que defenderán y protegerán la legislación actual.

“Es una buena ley que además establece una presunción simplemente legal, es decir, que admite prueba en contrario, para fortalecer la función policial, para darle protección a los Carabineros. Porque no es posible que un carabinero, actuando bajo el mandato legal y constitucional, haciendo uso de su arma de servicio, inmediatamente tenga la calidad de imputado”, remarcó.

Agregó: “Eso debilita la función policial y ese es el gran mérito de la Ley Naín-Retamal, que ha sido bien utilizada por las policías de manera racional. Esto no ha significado ningún problema desde el punto de vista de la aplicación. Y si alguien tiene alguna objeción, un cuestionamiento a la forma en que algunos jueces están aplicando esta normativa, creo que esa es una opinión política o jurídica válida”.

Cerró diciendo que “en ningún modo habilita para pretender derogar una ley que es muy importante para proteger y fortalecer la función policial”.

¿En qué consiste la Agenda Naín-Retamal 2.0?

La iniciativa propone fortalecer la protección a las policías a través de cinco medidas principales: