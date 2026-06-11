Dólar se desploma $15 pero se mantiene sobre los $900 y el IPSA salta con fuerza 2,76% luego de que Trump detuviera ataques en Irán

Una movida jornada tuvo el mercado este jueves luego que, en horas de la tarde, el mandatario estadounidense Donald Trump, anunciara el cese de ataques a Irán.

En Chile, el S&P IPSA cerró con una fuerte alza de 2,76%, equivalente a 288,02 puntos, hasta ubicarse en 10.741,47 unidades, en una jornada marcada por el optimismo de los inversionistas.

Entre las acciones que más subieron destacaron SQM-B (+6,77%), LATAM (+6,68%), Oro Blanco (+6,02%), Cencosud (+4,31%), Entel (+4,10%) y Andina-B (+4,05%). En el lado de las bajas, las más afectadas fueron Socovesa (-3,20%), Gasco (-3,01%) y Enel Genco (-1,19%).

Dólar cae con fuerza $15 pero sigue por encima de los $900

El dólar se desplomó $15,17, cayendo hasta los $902, aunque se mantuvo por sobre la barrera de los $900, luego de que el fortalecimiento mundial del dólar se viera debilitado por el anuncio de Trump.

En esa línea, la fluctuación del billete verde estuvo acompañada por la recuperación del cobre, que trepó hasta los US$ 6,35 la libra, lo que le dio soporte al peso chileno frente al dólar.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, señaló: “La ruptura de los $910 fue una señal relevante, ya que confirmó el quiebre de la estructura alcista de corto plazo construida durante los últimos días. Con el dólar operando actualmente cerca de los $902, el mercado comienza a mirar como próximos soportes la zona de $900 y posteriormente los $898“.

“Una perforación de esos niveles podría abrir espacio para buscar nuevamente áreas entre $890 y $895. Por el contrario, cualquier deterioro de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán o un repunte del Dollar Index sobre los 100 puntos podría generar rebotes hacia $910 y posteriormente $920“, agregó.

“De momento, el fortalecimiento del cobre, la caída del dólar global y la percepción de una eventual desescalada en Medio Oriente están entregando argumentos para mantener una visión bajista en el corto plazo para el USD/CLP, aunque la volatilidad seguirá siendo elevada debido a la sensibilidad del mercado a cualquier titular relacionado con Trump e Irán”, concluyó.