Gobierno monitorea investigación a Zaliasnik por supuestos vínculos con Hermosilla, pero descarta suspender su nombramiento como embajador

La apertura de una investigación en contra del recién nombrado embajador de Chile ante Israel, Gabriel Zaliasnik, ha levantado una serie de críticas contra el Gobierno por la designación. Pese a ello, el Ejecutivo descartó un cambio.

Así lo planteó el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien sostuvo que “una investigación no modifica las decisiones que se han tomado”.

“Nosotros somos, respecto a las cosas que se han informado, muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y de los tribunales de justicia, así que no tengo más opinión que dar al respecto”, señaló.

Finalmente, el canciller agregó que “esto es una investigación que se ha iniciado recién”.

Además, distintas fuentes del Ejecutivo revelaron a La Tercera que Zaliasnik habría puesto sobre la mesa sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla antes de ser nombrado. Hermosilla está siendo investigado por presuntos delitos tributarios, lavado de activos, soborno reiterado y tráfico de influencias en el caso Audio.

La supuesta vinculación del diplomático con el imputado por el caso Audio ha generado una serie de críticas desde la oposición en contra del Gobierno. En particular, el Frente Amplio (FA) exigió a través de un comunicado “suspender de inmediato el nombramiento de Gabriel Zalisasnik”.

No obstante, desde la administración del presidente José Antonio Kast descartan que aquello suceda, argumentando que Zaliasnik ya cuenta con la aprobación formal de Israel y que el proceso diplomático ya está en curso, según consignó el medio antes citado.