Frente Amplio exige suspensión del nombramiento de Zaliasnik como embajador en Israel tras apertura de investigación por chats con Hermosilla

El Frente Amplio (FA), a través de un comunicado, exigió este jueves remover de su cargo al nuevo embajador de Chile ante Israel, Gabriel Zaliasnik. Esto, a raíz de la investigación que la Fiscalía abrió en su contra por un presunto vínculo con el abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra imputado en el caso Audio.

En sus redes sociales, la coalición sostuvo que “los antecedentes conocidos sobre los chats entre Gabriel Zaliasnik y Luis Hermosilla revisten extrema gravedad”.

Asimismo, enfatizaron que “el Gobierno no puede darse un gusto ideológico e ignorar estos hechos. La representación diplomática de Chile exige estándares superiores de probidad, independencia y resguardo del interés nacional”.

En esa línea, exigieron a la actual administración “suspender de inmediato el nombramiento de Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile ante Israel“.

Además, pidieron una explicación sobre la evaluación que se realizó antes de designarlo y solicitaron al Ejecutivo “pronunciarse públicamente sobre el grado de conocimiento de estos antecedentes”.

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Gobierno mantendrá a Zaliasnik como embajador en Israel

A solo cinco días de que el presidente José Antonio Kast nombrara al abogado en el cargo, el medio Reportea reveló una serie de conversaciones entre el diplomático y Hermosilla.

Esto derivó en la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público, debido a la querella que ingresaron el diputado Daniel Manouchehri (PS) y la senadora Daniella Cicardini (PS), según consignó Radio Bíobío.

No obstante, el Gobierno se mantuvo firme en la designación de Zaliasnik. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo al ser consultado al respecto que “una investigación no modifica las decisiones que se han tomado”.

“Como le he dicho, esto es una investigación que se ha iniciado recién y somos muy respetuosos del Ministerio y los tribunales de justicia, así que no voy a opinar más al respecto”, manifestó el canciller.