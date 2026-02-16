Parrilla del Festival de Viña 2026: Programación por día con artistas y humoristas

El Festival de Viña del Mar 2026 ya tiene definida su programación por jornada. La edición de este año se extenderá desde el domingo 22 hasta el viernes 27 de febrero y como es tradición, cada noche combinará números musicales y un bloque de humor. Revisa aquí los detalles.

El Festival de Viña del Mar se prepara para una nueva edición con seis noches consecutivas desde la Quinta Vergara, combinando presentaciones musicales y un bloque de humor en cada jornada.

Para 2026, la organización ya publicó la parrilla por día, con nombres internacionales y artistas latinoamericanos repartidos entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero.

A continuación, la programación por noche:

Domingo 22 de febrero

Gloria Estefan

Stefan Kramer (humor)

Matteo Bocelli

Lunes 23 de febrero

Pet Shop Boys

Rodrigo Villegas (humor)

Bomba Estéreo

Martes 24 de febrero

Jesse & Joy

Esteban Düch (humor)

NMIXX

Miércoles 25 de febrero

Juanes

Asskha Sumathra (humor)

Ke Personajes

Jueves 26 de febrero

Mon Laferte

Piare con “P” (humor)

Yandel Sinfónico

Viernes 27 de febrero

Paulo Londra

Pastor Rocha (humor)

Pablo Chill-E

Milo J