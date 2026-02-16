Parrilla del Festival de Viña 2026: Programación por día con artistas y humoristas

A sacar el bloqueador y los quitasoles: La comuna del centro de Chile que este martes podría llegar a 35°
Se espera que durante esta semana los termómetros marquen altos valores, por lo que el llamado es a la precaucación y el autocuidado.
El Festival de Viña del Mar 2026 ya tiene definida su programación por jornada. La edición de este año se extenderá desde el domingo 22 hasta el viernes 27 de febrero y como es tradición, cada noche combinará números musicales y un bloque de humor. Revisa aquí los detalles.
El Festival de Viña del Mar se prepara para una nueva edición con seis noches consecutivas desde la Quinta Vergara, combinando presentaciones musicales y un bloque de humor en cada jornada.
Para 2026, la organización ya publicó la parrilla por día, con nombres internacionales y artistas latinoamericanos repartidos entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero.
A continuación, la programación por noche:
Gloria Estefan
Stefan Kramer (humor)
Matteo Bocelli
Pet Shop Boys
Rodrigo Villegas (humor)
Bomba Estéreo
Jesse & Joy
Esteban Düch (humor)
NMIXX
Juanes
Asskha Sumathra (humor)
Ke Personajes
Mon Laferte
Piare con “P” (humor)
Yandel Sinfónico
Paulo Londra
Pastor Rocha (humor)
Pablo Chill-E
Milo J
