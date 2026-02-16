Cultura Viña 2026

Parrilla del Festival de Viña 2026: Programación por día con artistas y humoristas

Por CNN Chile

16.02.2026 / 13:01

{alt}

El Festival de Viña del Mar 2026 ya tiene definida su programación por jornada. La edición de este año se extenderá desde el domingo 22 hasta el viernes 27 de febrero y como es tradición, cada noche combinará números musicales y un bloque de humor. Revisa aquí los detalles.

El Festival de Viña del Mar se prepara para una nueva edición con seis noches consecutivas desde la Quinta Vergara, combinando presentaciones musicales y un bloque de humor en cada jornada.

Para 2026, la organización ya publicó la parrilla por día, con nombres internacionales y artistas latinoamericanos repartidos entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero.

A continuación, la programación por noche:

Domingo 22 de febrero

Gloria Estefan
Stefan Kramer (humor)
Matteo Bocelli

Lunes 23 de febrero

Pet Shop Boys
Rodrigo Villegas (humor)
Bomba Estéreo

Martes 24 de febrero

Jesse & Joy
Esteban Düch (humor)
NMIXX

Lee también: Dónde ver el Festival de Viña 2026 en vivo: TV abierta, streaming y señal internacional

Miércoles 25 de febrero

Juanes
Asskha Sumathra (humor)
Ke Personajes

Jueves 26 de febrero

Mon Laferte
Piare con “P” (humor)
Yandel Sinfónico

Viernes 27 de febrero

Paulo Londra
Pastor Rocha (humor)
Pablo Chill-E
Milo J

DESTACAMOS

País A sacar el bloqueador y los quitasoles: La comuna del centro de Chile que este martes podría llegar a 35°

LO ÚLTIMO

País Vallejo defiende manejo fiscal tras nuevo incumplimiento de meta y asegura menor costo de intereses para próxima administración
Parrilla del Festival de Viña 2026: Programación por día con artistas y humoristas
A sacar el bloqueador y los quitasoles: La comuna del centro de Chile que este martes podría llegar a 35°
Gremios de Gendarmes critican dichos del ministro de Justicia Jaime Gajardo | CNN Prime
Playas para perros en Chile: No hay ley nacional pero cada comuna regula el acceso con multas de hasta $200.000
Pulp anuncia su esperado retorno a Chile: Se presentarán en Movistar Arena en junio