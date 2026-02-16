Dónde ver el Festival de Viña 2026 en vivo: TV abierta, streaming y señal internacional

Desde Gloria Estefan y Matteo Bocelli hasta el cierre con Paulo Londra, Pablo Chill-E y Milo J, Viña 2026 se podrá ver por TV abierta y online. Revisa señales, streaming y restricciones en apps.

El Festival de Viña del Mar vuelve a concentrar la atención del verano con seis noches de música y humor desde la Quinta Vergara.

La programación de Viña 2026 se extenderá desde Gloria Estefan y Matteo Bocelli en la noche inaugural del domingo 22 hasta el cierre del viernes 27 con Paulo Londra, Pablo Chill-E y Milo J, pasando por jornadas que incluyen a Pet Shop Boys, Bomba Estéreo, Jesse & Joy, NMIXX, Juanes, Ke Personajes, Mon Laferte y Yandel en formato sinfónico.

En el bloque de humor, en tanto, el festival sumará un comediante por noche: Stefan Kramer, Rodrigo Villegas, Esteban Düch, Asskha Sumathra, Piare con “P” y Pastor Rocha.

Para quienes quieran seguir el evento en tiempo real, contará con transmisión en TV abierta en Chile y opciones digitales, incluido streaming para suscriptores fuera de la pantalla tradicional.

¿Dónde ver Viña 2026 en vivo por TV abierta en Chile?

La transmisión en Chile se emite por Mega, canal que mantiene el sitio oficial del Festival con programación y contenidos asociados a Viña 2026.

¿Dónde ver Viña 2026 en vivo online en Chile?

Si no tienes televisión o no posees acceso a la transmisión abierta, Mega dispone de una señal en vivo para ver la programación en directo a través de internet desde computador o celular.

¿Dónde ver Viña 2026 por streaming online desde el extranjero?

Disney+ será el único servicio de streaming que con tranmisión para los países hispanohablantes de Latinoamérica, a partir de las 21:30 horas (Chile, UTC−3).

¿Habrá Viña 2026 en vivo por YouTube?

El sitio oficial del Festival indica que en esta edición no será transmitido por el canal oficial de YouTube y que la transmisión online será por Disney+.

Viña 2026 en apps de TV

Algunas plataformas de TV por internet incluyen la señal de Mega para ver el Festival en vivo dentro de su parrilla.

Zapping, por ejemplo, informó que se podrá ver en directo por Mega dentro de su servicio, aunque con restricciones en funciones como retroceder o repetir durante el evento, por condiciones asociadas a derechos.