Alegría causó en los fans la confirmación de HBO Max sobre la tercera temporada de Euphoria, la serie de Sam Levinson que se ha convertido en un éxito de visualizaciones: su segunda temporada, estrenada el pasado 9 de enero, alcanzó el récord del estreno digital más visto para cualquier episodio de una serie de la plataforma de streaming.

La producción, que retrata la vida de Rue (Zendaya) -adicta a las drogas-, ha recibido tanto elogios como cuestionamientos por la manera de retratar la adolescencia y sus constantes luchas.

Tras el estreno del quinto capítulo de la aclamada serie el pasado domingo, la cruda interpretación de Zendaya se ha ganado el reconocimiento de los fanáticos, quienes piden desde ya una nominación al Emmy, galardón que ya ganó en 2020 por el mismo papel.



Zendaya recibiendo el Emmy en 2020.

En el quinto episodio, titulado Stand Still Like the Hummingbird, Rue reacciona de forma violenta contra su madre, quien la confronta tras descubrir su recaída en las drogas. La actriz declaró a EW que incluso debió golpearse a sí misma para representar la escena.

“Creo que este episodio tiene mucho dolor y eso está saliendo a la luz”, declaró.

Justamente el dolor y la oscuridad en Rue están conectados con la historia del propio director de la serie, Sam Levinson, quien ha declarado en diversas entrevistas que Euphoria refleja su propia historia de adicción.

Trayectoria

Samuel ‘Sam’ Levinson es un actor y cineasta estadounidense, hijo de la diseñadora Diana Rhodes y del reconocido actor y director de cine, Barry Levinson.

Hizo su debut como actor en la película Toys de 1992 junto a su hermano Jack, bajo la dirección de su padre. También apareció en películas como Bandits y What Just Happened.

En 2009 tuvo el papel protagónico en Stoic, donde interpretó a Peter Thompson.

Con 37 años, fue nominado a los premios BAFTA Television Awards por Euphoria. También es conocido por escribir y dirigir la comedia Another Happy Day, el thriller de terror Assassination Nation y el drama romántico Malcom & Marie, también protagonizado por Zendaya.

En 2011 obtuvo un galardón en el Festival de Cine de Sundance por el guion de su película debut, Another Happy Day.

Historia de adicción

Aunque Euphoria es un remake de una serie israelí del mismo nombre estrenada en 2012, guarda muchas diferencias con la producción original.

Tras el estreno de la serie en 2019, Levinson contó a The Hollywood Reporter cómo lidió con el consumo de drogas durante su juventud: “Pasé la mayor parte de mi adolescencia entrando y saliendo de hospitales, centros de rehabilitación y casas de transición. Era un adicto a las drogas y tomaba cualquier cosa hasta que no podía oír, respirar o sentir”.

“Alrededor de los 16 años, me resigné a la idea de que las drogas podían matarme y no había razón para luchar contra eso; simplemente dejaría que me dominara e hice las paces con eso. Cuando tenía 19 años, entré en rehabilitación, me registré e intenté dejar los opiáceos y cambiar a una droga más productiva, como la metanfetamina”, agregó.

En su lucha por mantenerse limpio, dijo haberse sentido como un “mentiroso”, sensación que comparte con Rue en la serie. “Soy un ladrón, soy un adicto, he sido una mierda con casi cada persona en mi vida que amo, y tuve un momento en el que pensé: ‘No me siento así por dentro, creo que soy una mejor persona que eso’“, declaró.



Sam Levinson y Zendaya en el set de Euphoria. Foto: Eddy Chen/HBO

Hoy se encuentra rehabilitado, pero reconoce que aún le es difícil sobrellevar esa etapa de su vida. “Fui adicto a las drogas durante muchos años y tenía mucha ansiedad y luché contra la depresión y me limpié a la edad de 19 años y he estado limpio durante 14 años, y no fue fácil. Todavía no es fácil”, dijo en 2019.

Sobre la cruda interpretación de Zendaya, Levinson le dijo a la misma actriz en el marco del Festival de TV ATX en esa ocasión: “Quería realmente llegar al centro del dolor y la vergüenza por lo que estás haciendo y tu incapacidad para limpiarte a pesar de los estragos y la destrucción que estás creando a tu alrededor y eso es algo difícil de lograr para un actor, pero lo haces con un nivel de calidez, humor y sensibilidad que nunca podría haber soñado“.

En relación a los personajes de la serie, que reflejan diversas luchas, reivindicaciones, traumas y condiciones, Levinson ha explicado que estos representan esa etapa de su vida y la gente que conoció en el camino.

En entrevista con El País, comentó: “Ya llevo limpio 14 años, pero quería explorar estos temas de forma auténtica y sin reprimir nada de lo que sentí entonces. Quería mostrar el alivio que las drogas le pueden proporcionar a una persona que se enfrenta a problemas de ansiedad y depresión, pero al mismo tiempo reflejar la devastación que pueden provocar en uno mismo y en tu familia. Creo que los padres se identificarán con ello y empatizarán con los personajes, no creo que sea una serie realmente para adolescentes per sé, sino para gente algo mayor, al menos de 18 años, que podrán verse a sí mismos en estos personajes. O eso espero”.

El director expresó en la misma entrevista que uno de los asuntos inherentes de la narrativa es retratar la vida de esos padres “que están intentando desesperadamente conectar con sus hijos, pero no saben necesariamente cómo conseguirlo. Se trata de algo que requiere un nivel de empatía desde ambas partes, de los hijos hacia sus padres y de los padres hacia sus hijos. Pienso que he podido rodar esto ahora porque soy padre“.

“Tengo un hijo pequeño y me enfrento a ansiedades y preocupaciones al verlo, a causa de los problemas con la adicción y la ansiedad que yo tuve cuando era más joven. Quería ser capaz de comunicarme con mi hijo, de hablar con él, por eso empecé a explorar las dinámicas entre padres e hijos y cómo superar esa brecha comunicativa, algo que considero realmente importante para mí en mi propia vida”, zanjó.