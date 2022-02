Este martes, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunció que el cortometraje chileno Bestia está nominado a los premios Oscar 2022.

En la categoría Mejor Cortometraje Animado se encuentra el trabajo liderado por Hugo Covarrubias, animación que disputará el reconocimiento que se llevó Historia de un oso en 2015.

Short but sweet, these are your nominees for Animated Short Film. #Oscars pic.twitter.com/TIgQNgwHLZ

— The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022