La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció este martes la lista de nominados para los Oscar 2022.

La actriz Tracee Ellis Ross y el actor Leslie Jordan fueron los encargados de anunciar a los candidatos que podrían ganar una de las preciadas estatuillas en la edición número 94 de los premios.

Lee también: Cortometraje chileno “Bestia” es nominado a los premios Oscar 2022

En la categoría a mejor actriz destacó la nominación de Kristen Stewart por su papel de Lady Di en Spencer, del director chileno Pablo Larraín.

Stewart comparte categoría con Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye), Olivia Colman (La hija perdida), Penélope Cruz (Madres Paralelas) y Nicole Kidman (Being The Ricardos).

Lee también: Nominaciones a los Razzie 2021: Jared Leto y categoría especial de Bruce Willis entre “lo peor de Hollywood”

La 94ª edición de los Premios de la Academia se llevará a cabo el domingo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.

The nominations for Actress in a Leading Role go to… #Oscars pic.twitter.com/utVajzOlsU

— The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022