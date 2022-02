(CNN) – El actor irlandés Cillian Murphy ha dicho que fue “muy extraño” filmar la última temporada de Peaky Blinders sin Helen McCrory, y recordó a su ex coprotagonista como “valiente” y “magnífica”.

Murphy, quien interpreta al protagonista Tommy Shelby en la exitosa serie, dijo en una entrevista con Esquire el martes que McCrory era el “corazón palpitante” del programa.

McCrory murió de cáncer en abril de 2021, a la edad de 52 años. La actriz aclamada por la crítica estaba casada con el actor de Homeland Damian Lewis y la pareja tenía dos hijos.

Interpretó a la tía Polly en el drama de gánsters de la BBC, que también se transmite en Netflix.

Hablando con Esquire, Murphy dijo: “Ella era una querida amiga y era el corazón palpitante de ese programa, por lo que se sintió muy extraño estar en el set sin ella”.

La filmación de la sexta temporada debía comenzar cuando llegó la pandemia de COVID-19, lo que retrasó los planes dos años.

Murphy dijo: “Lo difícil de comprender es que, si no fuera por el COVID, habría una versión completamente diferente de esta serie con Helen. Pero ella era tan particular y tan jodidamente valiente. ”

Agregó: “Todavía no puedo creer que ella no esté aquí. No tiene sentido. Nunca he perdido a nadie así, que era joven y una amiga. Fue muy confuso. Pero ella era magnífica. Ella era una persona absolutamente magnífica”.

Además de interpretar a la tía Polly en Peaky Blinders, McCrory interpretó a Narcissa Malfoy en la franquicia de Harry Potter. También tuvo una exitosa carrera como actriz teatral en el West End de Londres, interpretando personajes como Lady Macbeth y Medea.

Al anunciar su fallecimiento en abril, Lewis dijo: “Ella murió como vivió. Sin miedo. Dios, la amamos y sabemos lo afortunados que somos de haberla tenido en nuestras vidas. Ella ardía tan brillantemente”.

Murphy, quien apareció en la película 28 Days Later y en la trilogía The Dark Knight, también protagonizará la próxima película biográfica de Christopher Nolan, Oppenheimer, una película sobre J. Robert Oppenheimer, el físico estadounidense que desarrolló la bomba atómica. El rodaje, le dijo a Esquire, comenzará este mes.

No se ha confirmado una fecha de lanzamiento para la temporada final de Peaky Blinders, pero se espera que la serie salga al aire a finales de este mes.