Pink Floyd continúa liberando material audiovisual para entretener a sus seguidores durante esta pandemia.

Al mediodía de este viernes 24 de abril, la banda comenzará a transmitir el legendario concierto Live At Pompeii a través de su canal oficial de YouTube. Para quienes no puedan seguir el recital en directo, este quedará respaldado en la misma cuenta durante 24 horas.

Live At Pompeii, lanzado originalmente en 1972, es un documental que filma al grupo británico actuando en el antiguo anfiteatro romano de Pompeya sin público.

El registro cuenta con la interpretación de clásicos como Echoes, One of These Days y A Saucerful of Secrets, que fueron filmados entre el 4 de octubre y el 7 de octubre de 1971. Mientras que el resto de canciones fueron grabadas en un estudio de París junto con proyecciones del histórico recinto.