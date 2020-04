VIDEO RELACIONADO – Las confesiones de artistas en cuarentena (04:33)

Como tantas personas en el planeta, el ciudadano Mike Patton también se encuentra en cuarentena por el nuevo coronavirus, tiempo que ocupa para descubrir y disfrutar de música en la soledad del confinamiento preventivo.

En conversación vía mail con la revista Rolling Stone, vocalista de Faith No More y Mr. Bungle recomendó algunos de los discos que le han volado la cabeza en tiempos de SARS-CoV-2.

Lee también: El nuevo disco de Nightwish viene cargado de “floorgasmos”

“He estado escuchando música reconfortante y alucinantes”, describió el músico, quien detalló que la música que crea un mundos de fantasías “de alguna manera me transportan a un lugar feliz, entre la Enchanted Tiki Room y la Haunted Mansion en Disneyland (ambas son atracciones del parque de diversiones)”.

La lista de discos:

Les Baxter: Space Escapade, The Passions y Ritual of the Savage

“Todos estos registros son un viaje/escape perfecto hacia otro mundo. Si usas auriculares, oirás una guerra hermosa, un recorrido hacia un lugar en el que nunca antes has estado”.

Ferrante & Teicher: Denizens of the Deep

“Una fantasía submarina preparada con piano y electrónica. De nuevo, si quisiéramos escapar ¿por qué no sumergirnos?”.

André Popp: Delirium in Hi-Fi

“Un clásico absoluto, especializado en trucos estereofónicos y una instrumentación demente”.

Dick Hyman: Electric Eclectics and Moon Gas

“Ambos discos son un enema electrónico de Moogs, tan alegre y refrescante que tus intestinos lo agradecerán”.

Yma Sumac: Voice of the Xtabay

“Un relajante baño de barro vocal con arreglos maravillosos. ¡La voz de Yma es una luz que guía!”.

Esquivel: Latin-Esque

“Un verdadero triunfo de los primeros días del pop y la experimentación estereofónica. Ponte audífonos y acomódate en una silla”.

Bernard Parmegiani: Pop’eclectic

“Un viaje vanguardista al electropop, desde un punto de vista alegremente clásico”.

Jean-Claude Vannier: Electro Rapide

“Una colección de algunos de sus temas profundos: todos transformadores, maravillosos y completamente innovadores.

Raymond Scott: Manhattan Research Inc. o Soothing Sounds for Baby

“Son los experimentos electrónicos de un legendario compositor, famoso por los dibujos animados de Warner Bros. y Hanna-Barbera”.

The Voyager Golden Record

“Un boxset recientemente editado para terrícolas. Fue diseñado para acompañar las misiones Voyager 1 y 2, con la esperanza de terminar en Júpiter o Saturno. La grabación tenía la intención de ser un documento, una especie de saludo a los extraterrestres para ilustrar cómo suena la humanidad. Una especie de apretón de manos interestelar. ¡Solo por eso es una escucha reconfortante para mí!”.

Recomendaciones de películas:

Y como no solo de música se vive en cuarentena, el compositor también recomendó su selección de películas. “Aguanta. Mira películas épicas. Para mí, ver menos de tres horas no sirve en este momento. Revisa cualquier película de espadas-sandalias o de gángsters: cualquier cosa que absorba esta arena movediza en la que estamos”, explica.

Barrabas (1961) de Richard Fleischer

Ben-Hur (1959) de William Wyler

Lawrence of Arabia (1962) de David Lean

The Godfather (1972) de Francis Ford Coppola

Goodfellas (1990) de Martin Scorsese

La “trilogía del dolar” de Sergio Leone: A Fistful of Dollars (1964), For a Few Dollars More (1965) y The Good, the Bad and the Ugly (1966)

Seven Brides for Seven Brothers (1954) de Stanley Donen

Pero eso no es todo. “Si te sientes juguetón, aquí hay algunas paranoicas”, concluye Patton.

THX 1138 (1971) de George Lucas

Marooned (1969) de John Sturges

Woman in the Dunes (1964) de Hiroshi Teshigahara

Pandemic (2016) de John Suits

Contagion (2011) de Steven Soderbergh

Panic Room (2002) de David Fincher

The Shining (1980) de Stanley Kubrick

Seconds (1966) de John Frankenheimer