Actor de Hollywood defiende a Pedro Pascal del "giro" de Internet: Lo tachaban de rompecorazones y ahora le dicen "ándate a la m..."

El comediante sostuvo que la exposición repentina al estrellato exige empatía, mientras Pascal acumula proyectos de alto perfil y enfrenta reacciones cruzadas en redes.

Pete Davidson cuestionó la rapidez con la cual Internet cambia de opinión sobre las figuras mediáticas en alza, y puso como ejemplo a Pedro Pascal.

Fue durante una conversación en el podcast This Past Weekend, de Theo Von, que el comediante y actor de 31 años sostuvo que el chileno pasó de ser celebrado a blanco de rechazo en un lapso breve.

“Hace jodidos dos años era un tremendo actor que trabajaba duro (…) Reventó con todo. Todos estaban: ‘Daddy, daddy!’. Y al año, está en todo, porque es atractivo y grande, y salen con un: ‘Ándate a la mierda’”.

Para Davidson, el fenómeno exige empatía con la curva personal que contempla adquirir el estatus de celebridad en Hollywood y ante la prensa: “Tienes que darle a alguien tiempo para ajustarse a ese nuevo nivel de fama”.

En la conversación, Davidson defendió que la exposición súbita implica aprender rutinas básicas bajo presión pública.

“Se ha esforzado a lo largo de 30 años y ahora está aprendiendo cómo ir a tomar un café o lidiar con alguien que te toca el hombro cuando tienes los audífonos puestos y te asusta. Tienes que darle a ese tipo un jodido segundo para ajustarse”.

También advirtió que la dinámica de levantar y “derribar” celebridades es recurrente en redes: “El giro es una locura”, enfatizó.

Pascal, en tanto, atraviesa una de sus mayores rachas de popularidad y agenda: su protagónico en The Mandalorian dará el salto al cine con el estreno de The Mandalorian and Grogu en mayo de 2026; lideró Fantastic Four como Reed Richards y regresará al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en el proximo estreno de Avengers: Doomsday.