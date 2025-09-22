Así se ven Pedro Pascal y Baby Yoda en el primer tráiler de The Mandalorian and Grogu: ¿Cuándo se estrena?

Entre guiños a Star Wars Rebels y especies vistas en la trilogía reciente, el adelanto confirma acción a gran escala y el regreso del dúo más popular de la franquicia.

Lucasfilm difundió el primer adelanto de Star Wars: The Mandalorian and Grogu, largometraje dirigido por Jon Favreau que llevará por primera vez a la dupla Din Djarin (interpretado por Pedro Pascal) y Grogu a la pantalla grande.

El proyecto traslada al cine la historia iniciada en la serie de Disney+, situada tras la caída del Imperio y en plena consolidación de la Nueva República.

El tráiler muestra acción a gran escala: Mando y Grogu derriban un AT-AT en una secuencia de montaña, se enfrentan a droides y criaturas y visitan una arena hutt donde aparece Rotta, hijo de Jabba.

También hay guiños al canon reciente con los Anzellans (la especie de Babu Frik) y el regreso de Zeb Orrelios, además de una Razor Crest “nueva”, según la descripción del avance.

La sinopsis oficial sitúa la trama después del derrumbe del Imperio, con caudillos imperiales dispersos.

Ante ese escenario, la Nueva República recurre al legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin y a su joven aprendiz Grogu para proteger lo conquistado por la Rebelión

El elenco suma a Sigourney Weaver como piloto de combate y a Jeremy Allen White en el papel de Rotta, mientras que Jonny Coyne interpreta a un señor de la guerra imperial. Favreau produce junto a Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce, y el compositor ganador del Oscar Ludwig Göransson vuelve a la saga para la música, según confirmó el propio sitio web de Star Wars.

La película, en tanto, se estrenará exclusivamente en salas el 22 de mayo de 2026 y fue filmada para IMAX, de acuerdo con la información oficial del estudio.

Mira el tráiler oficial de The Mandalorian and Grogu