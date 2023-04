La revista Esquire presentó la portada de su edición de abril/mayo, protagonizada por la estrella del momento, Pedro Pascal.

“El peligrosamente encantador Pedro Pascal”, es la frase que se lee en la portada, mientras que la entrevista se titula “Es el mundo de Pedro Pascal ahora”, haciendo referencia a la notoriedad pública que ha alcanzado el actor chileno, con numerosos edits en TikTok y el Internet entero llamándolo “daddy”.

El artículo ha llamado la atención en redes sociales por las fotografías tomadas por Norman Jean Roy, que lo muestran en posturas sugerentes o con los brazos al descubierto.

Introducing our April/May issue starring #PedroPascal.

After years of grinding away, Pascal is enjoying fame and near-universal adulation thanks to #TheLastOfUs and #TheMandalorian. He talks about all of it—and what’s coming next. @daveholmes writes: https://t.co/F4kdZSSYpP pic.twitter.com/2xekFlkgTl

— Esquire (@esquire) April 11, 2023