El actor chileno Pedro Pascal fue el anfitrión de Saturday Night Live, show en donde participó de los sketches y presentó al grupo Coldplay; sin embargo, sus declaraciones encendieron los ánimos en redes sociales.

El actor que interpreta a Joel en la serie del momento The Last of Us, emitida por HBO, comenzó el programa hablando sobre varios capítulos de su vida y contó algunas anécdotas sobre sus familiares y cercanos chilenos.

También se refirió a sus orígenes en Chile y reveló que sus padres llegaron a Estados Unidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en 1973. “Nací en Chile y nueve meses después, mi familia tuvo que arrancar de Pinochet”, señaló el actor.

Pedro Pascal's monologue! pic.twitter.com/vaOzHL3zuO — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

De la misma forma, contó que algunos de sus primos chilenos estaban tan orgullosos de él que le daban su número de teléfono a cualquiera que se los pidiera “los amo, los extraño y por favor, dejen de dar mi información personal”, señaló Pascal en perfecto español.

“Sé que están orgullosos porque le han dado mi número de teléfono a cada persona que se les cruza. Lo que significa que todos los días alguien en Santiago me manda un mensaje ofreciéndome ir a su matrimonio o si les puedo cantar cumpleaños feliz o sí Baby Yoda es desagradable en la vida real”.

Pascal también bromeó sobre su estatus de estrella, asegurando que “todavía me estoy acostumbrando a que la gente me reconozca. El otro día un hombre me paró en la calle y me dijo que su hijo ‘ama The Mandalorian’ y lo siguiente que recuerdo es estar en una videollamada con un niño de seis años que no tiene idea quién soy porque mi personaje utiliza un casco en todo el show”.