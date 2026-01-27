Panoramas de verano en Santiago este fin de semana: Mercado París–Londres y ruta de la jarra en Barrio Brasil

Este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, la ciudad de Santiago ofrece diversas actividades. Entre ellas, destacan el Mercado París–Londres y la ruta de las jarras, que contará con borgoñas, sangrías y el clásico mote con huesillos.

¿Qué hacer en la ciudad este último fin de semana de enero? Hay diversas alternativas para disfrutar del verano. Un panorama ya conocido, pero que cada vez se luce con una edición especial, es el Mercado París–Londres, que ofrece una jornada cultural con música en vivo y lo mejor del arte local.

Fecha: sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero de 2026.

Entre Calles: Luces y Colores

Otro evento que combina cultura y arte se da en el marco del Festival Sale el Sol, con la actividad denominada Entre Calles: Luces y Colores, que se realizará el sábado 31 de enero, entre las 12:00 y las 21:00 horas, en el Barrio Bellavista.

Ubicación:

Calle Constitución: entre Bellavista y Antonia López de Bello.

Calle Dardignac: entre Malinkrodt y Pío Nono.

Mercado de Cine y Gastronomía en Plaza Brasil

Otra alternativa es el Mercado de Cine y Gastronomía, que se realizará en el reconocido Barrio Brasil este viernes 30 y sábado 31 de enero. El evento contará con la “ruta de las jarras”, además de originales diseños de artesanía local.

Horario: de 12:00 a 22:00 horas.

