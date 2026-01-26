Día de los Patrimonios 2026 en Santiago: Tours, visitas guiadas y panoramas para el 31 de enero

El Día de los Patrimonios llega en plena temporada estival con cerca de 678 actividades gratuitas a nivel nacional. En Santiago, se llevarán a cabo diversos eventos, que van desde el tradicional recorrido por el Palacio de La Moneda hasta tours por las principales arterias de la capital.

La ciudad ofrece diversos panoramas para disfrutar de un día de verano, con múltiples eventos gratuitos abiertos a la comunidad.

El Día de los Patrimonios se realizará en plena temporada estival y en período de vacaciones, convirtiéndose en una alternativa ideal para disfrutar en familia, con amistades o incluso recorrer la capital en solitario el sábado 31 de enero.

En concreto, se desarrollarán cerca de 678 actividades a nivel nacional, las que se pueden revisar en el sitio web oficial del evento: www.diadelospatrimonios.cl

En el caso de la comuna de Santiago, habrá una programación diversa, entre la que destaca la tradicional visita al Palacio de La Moneda, actividad que requiere inscripción previa a través del sitio www.patrimoniopresidencia.cl

Además, el público podrá apreciar la caravana de los vehículos más antiguos del país, la que se desplazará desde la Ruta 68 hasta el centro de Santiago. Y para los nostálgicos de las micros amarillas, se realizarán diversos recorridos a partir del mediodía, a pasos del Metro Parque O’Higgins.

Cabe mencionar que también se están ofreciendo tours para quienes visiten por primera vez la capital; entre ellos, destaca un recorrido por el cerro Santa Lucía.

Asimismo, para quienes deseen conocer la historia de algunos de los referentes más importantes de la poesía chilena y latinoamericana, la Biblioteca Nacional realizará una visita guiada sobre Gabriela Mistral en el marco de los 80 años del Premio Nobel de Literatura.

Llega por primera vez el Día de los Patrimonios en Verano, una invitación a reconocer y celebrar esas prácticas veraniegas que nos identifican: el descanso, las vacaciones, los viajes, la mochila preparada, los encuentros en barrios, plazas y casas de familiares o amigos. pic.twitter.com/943f0kML2r — Ministerio de las Culturas (@culturas_cl) January 6, 2026

Revisa a continuación las principales actividades en Santiago

