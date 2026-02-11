Panorama gratuito por San Valentín: Descubre el evento al estilo Bridgerton este 14 de febrero en el Parque Araucano

La estética de la exitosa serie "Bridgerton" se trasladará hasta el Parque Araucano, en la comuna de Las Condes, para disfrutar de una tarde romántica en el marco del Día de San Valentín.

En el marco del Día de San Valentín, un panorama entretenido y romántico es celebrar el amor al estilo de la serie Bridgerton y disfrutar de una tarde de verano.

Las novelas de la autora estadounidense Julia Quinn han tenido un éxito a nivel mundial y actualmente cuentan con cuatro temporadas bajo la producción de Netflix, que ha seguido la secuencia de los libros.

Cabe mencionar que esta obra literaria está ambientada en la era de la Regencia (1813-1827), un período caracterizado por importantes cambios y desarrollos en la moda, la arquitectura y el estilo, según describe el Old Royal Naval College.

En la moda, esto se reflejó en el uso de prendas más ajustadas y de cintura alta para realzar la figura femenina. Además, destacaban accesorios como guantes largos, sombrillas, retículos y abanicos.

Entre las actividades culturales sobresalían la danza, las reuniones sociales, la escritura de poesía, la acuarela y el dibujo, mientras que, en el ámbito deportivo, destacaban el boxeo, las carreras de caballos, el remo, la vela y el críquet.

“Hoy en día, se cree ampliamente que los abanicos se usaban para transmitir mensajes secretos. En realidad, la verdad menos romántica es que esta supuesta etiqueta del abanico fue una estrategia de marketing para impulsar su venta en el siglo XIX, después de que cayeran en desuso tras la Revolución Francesa“, describe el centro arquitectónico.

En el ámbito literario, destaca la escritora Jane Austen con su obra Orgullo y prejuicio, publicada el 28 de enero de 1813 en el Reino Unido, en pleno auge del movimiento romántico.

Lee también:“Los Bridgerton”: Romance, misterio y nuevos personajes, las claves de la temporada 4

Es en este contexto histórico donde se desarrolla la historia de ocho hermanos provenientes de una familia noble, quienes en la alta sociedad buscan el amor.

Estos son los libros de Julia Quinn:

El duque y yo (2000, la historia de Daphne)

El vizconde que me amó (2000, la historia de Anthony)

Te doy mi corazón (2001, la historia de Benedict)

Seduciendo a Mr. Bridgerton (2002, la historia de Colin)

A Sir Phillip, con amor (2003, la historia de Eloise)

El corazón de una Bridgerton (2004, la historia de Francesca)

Por un beso (2005, la historia de Hyacinth)

Buscando esposa (2006, la historia de Gregory)

Bridgerton: felices para siempre (2013, segundos epílogos y la historia de Violet).

San Valentín al estilo Bridgerton

El evento se realizará este 14 de febrero, entre las 14:00 y las 18:00 horas, en El Rosedal del Parque Araucano, ubicado en la comuna de Las Condes.

“Ponte tu mejor outfit inspirado en Bridgerton”, llamó Netflix a través de sus redes sociales.

Entre las recomendaciones para los asistentes destacan:

Llevar agua y algún elemento para cubrirse del sol.

Usar protector solar.

Traer snack, ya que no se venderá comida al interior del recinto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix Chile (@netflixchile)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bridgerton Chile (@bridgertonchile)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bridgerton Chile (@bridgertonchile)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bridgerton Chile (@bridgertonchile)