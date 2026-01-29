Cultura series

“Los Bridgerton”: Romance, misterio y nuevos personajes, las claves de la temporada 4

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

29.01.2026 / 17:10

En cada temporada, uno de los hermanos Bridgerton vive su propia historia de amor. Esta vez es el turno del bohemio Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, quien tras un baile organizado por su madre queda cautivado por una misteriosa mujer, cuya identidad deberá descubrir.

(CNN Español) — Cada entrega de la serie Los Bridgerton, cuya temporada 4 se estrena este jueves, se centra en los amores de un integrante de la aristocrática familia. En esta oportunidad, el flechado por Cupido es el bohemio Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson.

Cabe esperar que así como las temporadas previas de Los Bridgerton hicieron famosos a otros actores de la serie, como Regé-Jean Page y Jonathan Bailey, todas las miradas se posen esta vez en Luke Thompson y en la actriz Yerin Ha, quien interpreta a la heroína de los nuevos episodios.

Netflix estrena este jueves los primeros cuatro episodios de lo que ha llamado la Parte 1 de la cuarta temporada. Y este 26 de febrero saldrá la llamada Parte 2, con los cuatro capítulos restantes.

Fiel al espíritu de la serie, en el que todo romance debe vencer contratiempos y superar algún secreto terrible, esta vez Benedict Bridgerton se enamora de una mujer cuya identidad se oculta tras un antifaz y un traje plateado en un baile de máscaras organizado por su madre, lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell).

Benedict buscará descubrir —con la ayuda de su hermana Eloise (Claudia Jessie)— la identidad de la mujer del antifaz, que es una criada llamada Sophie Baek (Yerin Ha) que trabaja para la dama Araminta Gun (Katie Leung), lo que emparenta esta historia de amor con la trama de un cuento de hadas al estilo de  La cenicienta.

Los Bridgerton  mezclan el romance con las intrigas, igual que en una novela romántica de la escritora Barbara Cartland o en un folletín de Corín Tellado, pero con una propuesta que ha cautivado a los jóvenes: la historia se desarrolla en una versión alternativa de la era de la Regencia en Reino Unido (de 1810 a 1820) en la que impera la inclusión social.

Yerin Ha como Sophie Baek y Luke Thompson como Benedict Bridgerton en el cuarto episodio de la temporada 4 de “Los Bridgerton”. Liam Daniel/Netflix

Thompson, nacido en Southampton, Reino Unido, en 1988, creció en Francia (por lo que habla perfecto francés) y estudió teatro en la Universidad de Bristol. Sus papeles más importantes fuera de Los Bridgerton son la miniserie televisiva Trasatlantic (2023), la serie In the Club (2024-2026) y la película Dunkirk (2017).

Yerin Ha en el estreno mundial de la temporada 4 de “Los Bridgerton” en París, Francia. Ward Ivan Rafik/Netflix

Yerin Ha nació en Sydney, Australia, en 1998, de padres coreanos. Los Bridgerton es su rol más importante hasta ahora, aunque en su corta trayectoria ha participado en las series televisivas Dune: Prophecy (2024) y la australiana The Survivors (2025).

En el sitio web Tudum de Netflix, Ha dijo: “Lo que me atrajo de Sophie como personaje fue su fuerte brújula moral. Ella no cambia quién es por nadie. Se enfrenta a muchos obstáculos, pero los supera con mucha gracia y amabilidad”.

Luke Thompson en el estreno de la temporada 4 de “Los Bridgerton” en París, Francia. Ward Ivan Rafik/Netflix

Otro personaje que cobra protagonismo en la temporada 4 es la dama Araminta Gun, interpretada por Katie Leung, pues la criada Sophie trabaja en su mansión. Muchos recordarán a Leung de la saga de películas de Harry Potter, en las que interpretó a Cho Chang.

De izquierda a derechia: Isabella Wei como Posy Li, Katie Leung como Lady Araminta Gun y Michelle Mao como Rosamund Li en el segundo episodio de la temporada 4 de “Los Bridgerton”. Liam Daniel/Netflix

