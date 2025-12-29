“Noches de cine” en Providencia: Panorama de verano 2026 en el Parque de las Esculturas

El evento, organizado por la Municipalidad de Providencia, se desarrollará desde el martes 6 al viernes 9 de enero. Las proyecciones se realizarán en el Parque de las Esculturas y la entrada será liberada, por orden de llegada.

El verano y las vacaciones son una ecuación perfecta para disfrutar las tardes con amigos, en familia o simplemente con uno mismo.

Un panorama ideal para disfrutar al aire libre son las “Noches de cine”, que está organizando la Corporación Cultural de Providencia desde el martes 6 al viernes 9 de enero en el Parque de las Esculturas, con ingreso por Pedro de Valdivia.

La entrada es liberada y por orden de llegada.

Cabe destacar que todas las películas se exhibirán en su idioma original, con subtítulos en español.

Lee también:Panoramas de verano 2026: Festival de Cine UC gratuito en Santiago del 9 al 24 de enero

Cartelera de “Noches de cine” en Providencia

Martes 6 de enero | 21:30 horas

Me rompiste el corazón

Drama – romance / Biografía

Dirección: Boris Quercia

Calificación: +7 | Duración: 97 minutos | Año: 2025 | Chile

Protagonistas: Daniel Muñoz, Carmen Gloria Bresky y Carolina Paulsen.

Miércoles 7 de enero | 21:30 horas

Volver al futuro

Ciencia ficción – comedia

Dirección: Robert Zemeckis

Calificación: +7 | Duración: 116 minutos | Año: 1985 | Estados Unidos

Protagonistas: Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Lea Thompson.

Jueves 8 de enero | 21:30 horas

Cuando el cielo se equivoca

Comedia – drama

Dirección: Aziz Ansari

Calificación: +7 | Duración: 98 minutos | Año: 2025 | Estados Unidos

Protagonistas: Keanu Reeves, Sandra Oh, Aziz Ansari y Seth Rogen.

Viernes 9 de enero | 21:30 horas

Kiki: entregas a domicilio

Animación

Dirección: Hayao Miyazaki (Studio Ghibli)

Calificación: +7 | Duración: 101 minutos | Año: 1989 | Japón