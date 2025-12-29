Cultura panoramas

Panoramas de verano 2026: Festival de Cine UC gratuito en Santiago del 9 al 24 de enero

Por Polet Herrera

29.12.2025 / 16:47

El 49° Festival de Cine de la Pontificia Universidad Católica se realizará durante enero y ofrecerá funciones gratuitas de películas nacionales e internacionales en el Centro de Extensión Alameda, ubicado en la comuna de Santiago.

Durante la temporada estival existen diversos panoramas para disfrutar, desde un paseo a la playa o una caminata por la ciudad, hasta alternativas culturales como una tarde de cine.

Uno de los imperdibles de enero es el 49° Festival de Cine de la Pontificia Universidad Católica, que se realizará entre el 9 y el 24 de enero de 2026.

El evento exhibirá una selección de películas nacionales e internacionales en la Sala de Cine UC, ubicada en el Centro de Extensión Alameda (Alameda 390, Metro Universidad Católica).

La entrada es liberada, por orden de llegada y sin inscripción previa

Lo mejor del año

Programación de funciones

  • Valor sentimental | Sábado 10 de enero, 17:45 horas; y martes 13 de enero, 20:00 horas.
  • Aún estoy aquí | Martes 13 de enero, 17:00 horas.
  • El ladrón de perros | Miércoles 14 de enero, 16:00 horas.
  • Memoria implacable | Viernes 16 de enero, 16:00 horas.
  • Fue solo un accidente | Sábado 17 de enero, 16:00 horas.
  • La infiltrada | Martes 20 de enero, 17:00 horas.

Estrenos nacionales

 

Estrenos internacionales

 

