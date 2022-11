Lo esperado por muchos ya es una realidad. Netflix confirmó que la serie Monster tendrá dos nuevas temporadas.

En la primera entrega, la serie contó la historia del asesino serial Jeffrey Dahmer a través de Monster: The Jeffrey Dahmer Story, protagonizada por Evan Peters, la cual rompió récords de audiencia en la plataforma.

La idea es que Monster se convierta en una apuesta de antología que “se centrará en otras figuras monstruosas que han impactado la sociedad“, según comunicó Netflix.

Lee también: Ponen a la venta la casa de la infancia de Vecna de “Stranger Things” por 1,5 millones de dólares

Following the record-breaking success of DAHMER – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, Ryan Murphy & Ian Brennan will create two more installments that will focus on other monstrous figures who have impacted society.

A second season of The Watcher has also been greenlit! pic.twitter.com/NmFdj6soJj

— Netflix (@netflix) November 7, 2022