Jacob Elordi, irreconocible como el Frankenstein de Guillermo del Toro: Mira las impactantes fotos

El proyecto, considerado una de las apuestas más ambiciosas de Del Toro tras su éxito con "Pinocho", tendrá su estreno mundial en el Festival de Venecia y llegará a Netflix en noviembre.

Netflix reveló las primeras imágenes de Frankenstein, la esperada adaptación del clásico de Mary Shelley dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro.

El proyecto, descrito como una película “operática y cargada de fe, miedo y paternidad”, cuenta con un elenco encabezado por Oscar Isaac como el Dr. Victor Frankenstein y Jacob Elordi como la icónica criatura.

En un adelanto exclusivo publicado por Vanity Fair, se muestra a Elordi en una impactante caracterización: su rostro parcialmente cubierto por una máscara, cicatrices visibles y una silueta imponente.

La interpretación del actor, conocido anteriormente por sus papeles en The Kissing Booth y Euphoria, busca distanciarse de los referentes clásicos, como la versión de Boris Karloff en los años 30.

“Lo más importante fue sumergirme por completo en el mundo de estas criaturas”, explicó Elordi.

El camino para llevar este proyecto a la pantalla no fue fácil. “Todos dijeron que no”, contó Del Toro, quien luchó durante años para concretar esta versión del relato gótico publicado en 1818.

Finalmente, Netflix le dio luz verde tras el éxito de su cinta animada Pinocho, ganadora del Oscar.

El director escribe, dirige y produce esta nueva interpretación, que según explicó, comparte más con Pinocho de lo que parece a simple vista.

“Es la idea de una persona que pasa de ser un bebé a un ser humano en muy poco tiempo y que es expuesta a todo: el frío, el calor, la violencia, el amor, la pérdida”, señaló. “Y luego va donde su creador a preguntarle: ‘¿Por qué? ¿Por qué me pusiste aquí? ¿Por qué no me diste las respuestas?’”

El rol de la criatura iba a ser interpretado originalmente por Andrew Garfield, quien abandonó el proyecto por conflictos de agenda. Fue entonces cuando entró Jacob Elordi.

“Andrew Garfield salió y Jacob entró. Fue como si Jacob fuera el actor perfecto para la criatura”, comentó Del Toro. “Tenemos una conexión sobrenaturalmente buena. Pocas palabras. Pocas indicaciones. Y él lo hace”, aseveró.

El elenco incluye también a Mia Goth como Elizabeth Lavenza, Christoph Waltz, Charles Dance, Christian Convery, Felix Kammerer y David Bradley. La cinta tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia entre el 27 de agosto y el 6 de septiembre, y llegará a Netflix en noviembre.