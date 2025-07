Tim Burton revela proyecto secreto con Lady Gaga tras su colaboración en Wednesday

El excéntrico director confirmó que trabajó en un misterioso proyecto adicional con la estrella pop, a quien calificó como "una verdadera artista".

Tim Burton sorprendió a los asistentes del Giffoni Film Festival al insinuar un proyecto no revelado con Lady Gaga, más allá de su participación en la segunda temporada de Wednesday. Durante una sesión de preguntas tras la proyección de los primeros episodios de la serie, el cineasta elogió a la cantante y dejó entrever que colaboraron en “algo más” además de la producción de Netflix.

“Ella es una artista increíble”, declaró Burton sobre Gaga, quien se unió al elenco de Wednesday luego de que su canción Bloody Mary (2011) se viralizara en TikTok gracias al baile icónico de Jenna Ortega. En la serie, la intérprete de Born This Way personificará a Rosaline Rotwood, una profesora de artes oscuras en la Academia Nevermore, con aparición prevista para septiembre.

Un vínculo artístico más allá de Wednesday

Aunque Burton no detalló la naturaleza del proyecto adicional, enfatizó su admiración por el talento multifacético de Gaga. “No soy músico, pero ella es una verdadera artista, y eso me inspiró”, confesó, según reportó NME. Las declaraciones generaron especulación entre los fans, pues ambos creadores comparten una estética gótica y teatral que podría traducirse en un filme, serie o incluso un videoclip.

La colaboración entre Burton y Gaga no es nueva: en 2013, él dirigió el cortometraje Here’s What I Really Look Like para su álbum ARTPOP. Sin embargo, esta nueva alianza llega en un momento clave para ambos: mientras Burton revive el éxito con Wednesday, Gaga explora más roles actanciales tras House of Gucci (2021).

Con la segunda temporada de Wednesday dividida en dos partes (estreno el 6 de agosto y 3 de septiembre), la incógnita sobre el “algo más” que preparan Burton y Gaga podría resolverse pronto. Mientras tanto, los seguidores anticipan si se tratará de un regreso al cine fantástico o una reinvención audiovisual.