Morrissey lo volvió a hacer: Canceló sus presentaciones en México por “agotamiento extremo”

El músico británico suspendió sus shows en México por motivos de salud.

El 31 de octubre, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la productora Ocesa encargada de traer al artista británico Morrissey en el marco de su gira Nude. Anunció la cancelación de las fechas programadas en México: el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex.

Según el comunicado, la suspensión de los conciertos se debe a un “agotamiento extremo del artista” que le impide presentarse en el país.

 

Historial de cancelaciones

Para el público mexicano, la noticia no resulta del todo sorpresiva. El exvocalista de The Smiths ha tenido múltiples cancelaciones en el país por distintos motivos. La primera gran suspensión ocurrió en 2013, cuando figuraba como uno de los artistas principales del festival Vive Latino. Días antes de su presentación, canceló su participación debido a un cuadro de neumonía.

En 2023, durante su gira por los 40 años de trayectoria, se repitió la situación, esta vez por un contagio de dengue. El concierto, originalmente agendado para el 23 de septiembre, fue reprogramado para el 31 de octubre, luego para febrero de 2024, y finalmente cancelado por “agotamiento físico”.

En el marco de su tour Nude, Morrissey ya ha cancelado más de 20 fechas en Europa y Estados Unidos. Ahora crece la expectación por lo que ocurrirá con su concierto programado en Chile el próximo 16 de noviembre en el Movistar Arena, visita que marcaría su regreso al país tras siete años de ausencia.

