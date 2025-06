Morrissey confirma concierto en Chile: ¿Cuándo y dónde se presentará?

El exvocalista de The Smiths volverá a Santiago como parte de su gira latinoamericana. Conoce cuándo comenzará la venta de entradas aquí.

El músico británico Morrissey confirmó este lunes una nueva visita a Chile como parte de su gira por Latinoamérica.

Tras haber pisado suelo nacional en 2023, destacado artista repetirá plato el 16 de noviembre de este año, en el Movistar Arena de Santiago.

Reconocido como una de las voces más influyentes del pop británico, Morrissey desarrolló su carrera como vocalista de The Smiths durante los años 80, para luego consolidarse como solista con más de una decena de álbumes, varios de ellos posicionados en el top 10 del Reino Unido.

En su trayectoria ha lanzado temas emblemáticos como “Suedehead”, “Everyday Is Like Sunday”, “Irish Blood, English Heart” y “First of the Gang to Die”. Además, ha sido galardonado con reconocimientos como el Premio Ivor Novello y el Premio Social Vanguard 2024 por su compromiso con los derechos de los animales.

Entradas y preventas

La venta de entradas se realizará a través del sitio PuntoTicket. Habrá una preventa exclusiva para afiliados de Caja Los Andes desde el miércoles 11 de junio al mediodía hasta el jueves 12 a las 11:59 a.m., con un 20% de descuento y un límite de 2.500 tickets.

La venta general comenzará el jueves 12 de junio al mediodía. Además, clientes Movistar podrán acceder a un 20% de descuento hasta agotar un stock de 2.000 entradas.