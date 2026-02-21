Miss Universo en la Gala de Viña 2026: Fátima Bosch revela que su vestido estuvo “inspirado en el cielo chileno”

Bosch, quien desfiló anoche en la Gala del Festival de Viña, se encuentra en Chile como parte de su agenda oficial. Su participación en Viña 2026 incluye su rol en el jurado, instancia encargada de evaluar la competencia internacional y folclórica del festival.

La actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch, explicó que el vestido que usó en la Gala del Festival de Viña del Mar 2026 la noche del viernes tuvo como referencia “el cielo chileno”.

Además, reveló que la pieza será destinada a una subasta para reunir fondos en apoyo a personas afectadas por los incendios en el sur del país.

Bosch desfiló por la alfombra roja en su calidad de integrante del jurado internacional de Viña 2026, rol que ya había sido confirmado en la antesala del certamen que se realizará entre el 22 y el 27 de febrero en la Quinta Vergara.

Lee también: Fátima Bosch en Chile: Quién es la Miss Universo 2025 y qué hará en el Festival de Viña 2026

La reina de belleza señaló que buscó vestir diseño chileno para su paso por la gala y que optó por el trabajo del dúo Gio y Bert. Asimismo, señaló que buscó un guiño local para su debut en la alfombra roja: “Está inspirado en el cielo chileno, que es algo precioso”.

En la misma intervención, vinculó el look a una acción solidaria, indicando: “Lo más interesante de todo es que, este vestido, cuando se deje de usar, irá a una subasta y todo lo recaudado se irá a los damnificados de los incendios del sur”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fatima Bosch (@fatimaboschfdz)

Luego añadió un mensaje dirigido al país: “Sepan que mi corazón y mi México están con ustedes”.

Respecto al peinado, Bosch entregó un segundo referente mediante historias de Instagram.

Allí, la Miss Universo mencionó que su pelo estaba inspirado en “Sissi”, aludiendo a la emperatriz Isabel de Austria, a quien dijo haber admirar desde que era niña. “La amo desde que fui a Viena a los 13 años y descubrí su historia”.

En conversación con panelistas de Mega, el equipo de Bosch atribuyó los accesorios del peinado a un componente personal (regalos de su abuela) y los describió como un “símil al cielo”, en línea con el concepto general del vestuario.