Fátima Bosch en Chile: Quién es la Miss Universo 2025 y qué hará en el Festival de Viña 2026

Bosch, nacida en Tabasco, México, y con formación en diseño de moda, participará en Viña 2026 tras un año marcado por visibilidad internacional y debate en torno al trato a las concursantes en certámenes de belleza.

(CNN en Español/CNN Chile) — Está confirmado que Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, se encuentra en Chile en el marco del Festival de Viña del Mar 2026.

La reina de belleza, que ya está confirmada como integrante del jurado internacional del certamen este año, también dirá presente en la alfombra roja de la Gala de Viña, donde figura entre los rostros esperados en la antesala del festival.

Su victoria en Miss Universo, en tanto, tuvo una amplia cobertura mediática debido a la polémica suscitada por un director del certamen tailandés que la reprendió públicamente, lo que llevó a la retirada de una concursante y a un debate más amplio sobre la misoginia en esta clase de concursos.

¿Quién es Fátima Bosch?

Fátima Bosch nació hace de 25 años en Tabasco, México. Es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda de la Universidad Iberoamericana. En 2018 fue coronada Flor de Tabasco en la feria del estado como representante de Teapa.

La biografía oficial de Bosch en Miss Universo indica que sufre de dislexia y trastorno por déficit de atención con hiperactividad, condiciones con las que ha luchado y de las que ha aprendido para su misión de “empoderamiento y servicio”.

Bosch además estudió moda Italia y se ha centrado en crear diseños sostenibles y trabajar con materiales reciclados. Miss Universo señala que la reina de belleza ha colaborado como voluntaria con niños enfermos, promovido la conciencia ambiental y participado en iniciativas de apoyo a migrantes y en temas de salud mental.

En entrevista con revista Hola!, en septiembre de 2025, Bosch contó que a los cinco años quería “ayudar a todas las personas”, casi con un gesto de reina de belleza, algo que hoy interpreta como un presagio de su vocación.

Al ser coronada Miss Universo México en septiembre, llamó la atención de los medios locales que solo cuatro de las 31 concursantes la felicitaron.

El incidente viral que le dio notoriedad en Miss Universo 2025

En una reunión previa al certamen de Miss Universo, transmitida en vivo a principios de este mes, Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International (MGI) y director regional en Asia de Miss Universo, reprendió públicamente a Bosch por no publicar suficiente contenido promocional, e incluso llegó a llamarla “tonta”, aunque más tarde negó esto e insistió en que en realidad la había acusado de causar “daño”.

Después de que Bosch respondiera a los insultos, Nawat llamó a seguridad para que la escoltaran fuera de la sala. Otras concursantes se pusieron de pie y se retiraron en solidaridad.

La mexicana denunció el incidente en sus redes sociales y el hecho causó una reacción negativa a nivel mundial, incluso por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien lo describió como una “agresión” que Bosch manejó con “dignidad”.

Bosch explicó que el maltrato del directivo de Tailandia ocurrió por un desacuerdo que mantenía Itsaragrisil con la Organización Miss Universo. “Creo que no es justo porque estoy aquí, hago todo bien, no me meto con nadie, solo trato de ser gentil y hacer lo mejor”, dijo la joven en un video difundido en TikTok.

“Solo me dijo ‘cállate’ y un montón de otras cosas, y yo creo que el mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas, y esta es una plataforma para amplificar nuestra voz; nadie puede callar nuestra voz”, dijo Bosch sobre lo ocurrido.

El video de lo sucedido se viralizó. La Organización Miss Universo condenó el comportamiento de Nawat y limitó su participación en el concurso. Nawat se disculpó durante una ceremonia de bienvenida transmitida en directo y se negó a hacer más comentarios sobre el incidente a CNN.