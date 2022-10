(CNN) – Tres décadas después del lanzamiento de su álbum Erotica y su estridente libro Sex, Madonna reflexionó sobre el cambio de las normas sobre cómo ahora las mujeres pueden hablar de sexo.

El libro de 1992 incluía fotos de desnudos del icono del pop tomadas por los fotógrafos Steven Meisel y Fabien Baron, así como imágenes que simulaban actos sexuales y escenas de bondage. Vanilla Ice, Naomi Campbell y otras modelos aparecen a lo largo de las 128 páginas del libro.

En su historia de Instagram, Madonna escribió que “también escribía sobre mis fantasías sexuales y compartía mi punto de vista sobre la sexualidad de forma irónica“.

Lee también: Internan de gravedad al papá de Shakira: “La familia pide respeto en estos momentos”

Recibió inmediatamente reacciones negativas por la publicación.

“Pasé los siguientes años siendo entrevistada por gente de mente estrecha que trató de avergonzarme por empoderarme como mujer. Me llamaron p**a, bruja, hereje y demonio”, manifestó.

A pesar de la controversia, el libro vendió millones de copias, alcanzando el número 1 en la lista de los más vendidos de The Washington Post y The New York Times.

Lee también: Matthew Perry reveló duro encuentro con Jennifer Aniston: Lo confrontó por el abuso de sustancias

Madonna, de 64 años, contrastó sus experiencias con músicos y personajes públicos más jóvenes que pueden ser más abiertos sobre su sexualidad en público.

“Ahora Cardi B puede cantar sobre su WAP. Kim Kardashian puede adornar la portada de cualquier revista con su trasero al desnudo y Miley Cyrus puede entrar como una bola de demolición. De nada, p****s”.