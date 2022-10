(CNN) – Matthew Perry continúa compartiendo momentos sinceros de su largo viaje hacia la sobriedad y las batallas que enfrentó durante su carrera en Friends mientras se balanceaba entre las adicciones al medicamento Vicodin y al alcohol.

En un extracto de su nuevo libro Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, Perry cuenta cómo una visita de su coprotagonista Jennifer Aniston a su tráiler le hizo darse cuenta de que su comportamiento secreto cuando se trataba de alcohol no era tan secreto.

“’Sé que estás bebiendo‘, dijo”, escribe Perry, ahora de 53 años, en las memorias, en un extracto publicado por el Times de Londres.

Lee también: Internan de gravedad al papá de Shakira: “La familia pide respeto en estos momentos”

“Hace mucho tiempo que la había superado, desde que comenzó a salir con Brad Pitt, estaba bien, y había calculado exactamente cuánto tiempo mirarla sin que fuera incómodo, pero aun así, ser confrontado por Jennifer Aniston fue devastador. Y yo estaba confundido”, continuó. “’¿Cómo puedes saberlo?’, dije. Nunca trabajé borracho. ‘He estado tratando de ocultarlo…’”.

En otra parte del extracto, Perry mencionó que “nunca” trabajó drogado o borracho (aunque “ciertamente trabajó con resaca”), y dijo que en gran medida era capaz de funcionar como parte del conjunto de gran éxito Friends gracias a sus compañeros de reparto y cómo “se agrupaban alrededor de él y lo apoyaban como un pingüino herido apoyado por los otros pingüinos”.

“Yo era el pingüino herido, pero estaba decidido a no defraudar a estas personas maravillosas y a este programa”, escribió. Pero ese día en el tráiler de Perry, Aniston le dijo claramente que no se saldría con la suya.

Lee también: eBay elimina los disfraces de Jeffrey Dahmer para Halloween

“’Podemos olerlo’, dijo, de una manera extraña pero cariñosa, y el plural ‘nosotros’ me golpeó como un mazo”, escribió Perry. “’Sé que estoy bebiendo demasiado’, dije, ‘pero no sé exactamente qué hacer al respecto’”.

La estrella de Whole Nine Yards también describe en el nuevo libro cómo su peso fluctuó mucho debido a que las píldoras lo enfermaban y hacían que perdiera el apetito, mientras que el alcohol lo hinchaba.

“Puedes rastrear la trayectoria de mi adicción si mides mi peso de una temporada a otra: cuando estoy cargando peso, es el alcohol; cuando estoy flaco, son pastillas. Cuando tengo perilla, son muchas pastillas”.

Lee también: Las mejores fotos preseleccionadas para los Comedy Wildlife Photography Awards

Perry incluso hizo referencia a momentos específicos en las 10 temporadas del exitoso programa y dio pistas a los lectores sobre lo que estaba pasando con su adicción en ese momento. “Al final de la tercera temporada, dedicaba la mayor parte de mi tiempo a descubrir cómo obtener 55 Vicodin al día; tenía que tomar 55 todos los días, de lo contrario me sentía muy mal. Era un trabajo de tiempo completo: hacer llamadas, ver médicos, fingir migrañas, encontrar enfermeras corruptas que me dieran lo que necesitaba”, escribió Perry.

El actor dijo recientemente que finalmente está listo para compartir sus experiencias ahora que está seguro del otro lado de la adicción. “Quería compartir cuando estuviera a salvo de volver a entrar en el lado oscuro”, dijo Perry a People sobre el libro.

“Tuve que esperar hasta estar completamente sobrio y lejos de la enfermedad activa del alcoholismo y la adicción para escribirlo todo. Y lo principal era que estaba bastante seguro de que ayudaría a la gente”.

Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, de Matthew Perry, será publicado por Headline el 1 de noviembre.