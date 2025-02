Por qué Drake perdió más que los Chiefs en el Super Bowl tras el show de Kendrick Lamar

Kendrick Lamar deslumbró en el Super Bowl con su interpretación de “Not Like Us”, canción ganadora de cinco Premios GRAMMY y el centro de su disputa con Drake. Durante el show, hizo referencias a la demanda del rapero canadiense contra su sello discográfico y sorprendió al público con la presencia de Serena Williams.

(CNN) — Puede que Kendrick Lamar no ganara el premio al jugador más valioso (MVP) en el Super Bowl del domingo por la noche, pero quizá debería haberlo hecho.

El consenso cultural es que el rapero ganador del Premio Pulitzer no solo puso fin definitivo al debate tras quién ganó en su disputa de rap con Drake, sino que también se regocijó en su victoria.

Y aunque los Philadelphia Eagles impidieron lo que habría sido una histórica victoria de los Kansas City Chiefs, Drake también fue derrotado a los ojos de muchos fans del hip-hop.

Se burló de la demanda de Drake

Antes de la actuación de Kendrick Lamar, se discutía si interpretaría su mayor éxito hasta la fecha, Not Like Us.

El tema fue, sin lugar a dudas, la canción de 2024 y el tema central de su publicitado enfrentamiento con Drake.

La semana pasada, permitió que Lamar ganase cinco Premios GRAMMY, incluyendo Canción del Año, Disco del Año y Video Musical del Año.

En la letra, arremete contra el rapero canadiense en la canción con la letra: “Certified Lover Boy? Certified pedophiles”, seguido de “Tryna strike a cord and it’s probably A Minor”.

Drake no solo negó las acusaciones, sino que llevó la controversia a la justicia.

El mes pasado, demandó a su propio sello discográfico, UMG Recordings, Inc, acusando a la compañía de difamación en la publicación y promoción de Not Like Us. Solicita daños compensatorios y punitivos.

Drake está representado actualmente por Republic Records, una división de UMG, mientras que Lamar está representado actualmente por Interscope Records, también una división de UMG.

Lamar, en tanto, no figura como acusado en la demanda.

“No hemos incurrido en difamar a ningún individuo”, dijo un portavoz de UMG en una declaración a CNN cuando se presentó la demanda.

“Al mismo tiempo, defenderemos enérgicamente este litigio para proteger a nuestra gente y nuestra reputación, así como a cualquier artista que pueda convertirse directa o indirectamente en objetivo de un litigio frívolo por no haber hecho nada más que escribir una canción”, agregó.

La primera pista sobre la forma en que Lamar interpretaría la canción en su actuación llegó a través de una gran “A” que llevaba en una cadena alrededor del cuello.

También rompió la cuarta pared, diciendo a los millones de espectadores: “Quiero interpretar su canción favorita, pero ya saben que les encanta demandar”.

Cómo Not Like Us se convirtió en la estrella del espectáculo

Casi al final de su set, Lamar preparó al público para Not Like Us.

“40 acres y una mula, esto es más grande que la música. Intentaron amañar el juego, pero no se puede fingir la influencia”, dando a entender que tenía algo que decir.

El artista miró a la cámara para dar más énfasis cuando rapeó: “Say Drake, I hear you like ’em young” (Drake, escuché que te gustan las chicas muy jóvenes)

Y aunque Lamar evitó utilizar la palabra “pedófilo” durante su actuación, el público pareció ayudarle gritando la frase “A Minor”.

La superestrella trolea con Serena Williams

Lamar llevó una sorpresa que hizo que algunos pestañearan dos veces.

Mientras rapeaba la línea “mejor no hablar de Serena”, la cámara se dirigió a la propia Serena Williams.

La superestrella del tenis estaba haciendo crip-walk, un estilo de baile con orígenes en Harlem que más tarde fue adoptado en Los Ángeles, concretamente en Compton, que es la zona de la que proceden tanto ella como Lamar.

Los que conocen la historia quedaron impresionados con el matiz sutil y no tan sutil del momento.

Se cree que Williams mantuvo una relación amorosa con Drake durante un tiempo, a partir de 2011.

Drake hizo referencia a Williams en su canción de 2013 Worst Behavior.

En su canción de 2022, Middle of the Ocean, describió a su ahora marido, Alexis Ohanian, como un “groupie”.

Williams contraatacó un poco mientras presentaba los premios ESPY el año pasado.

“Si he aprendido algo este año, es que ninguno de nosotros, ni uno solo de nosotros, ni siquiera yo, debería pelearse con Kendrick Lamar”, dijo, antes de empezar a bailar Not Like Us.

Incluso el baile fue simbólico, ya que ella lo había hecho en celebración tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2012 y fue criticada por “glamorizar” la violencia de las pandillas, pues sus movimientos se asocian con la banda Crips de Los Ángeles.

Williams, cuya hermana Yetunde Price fue asesinada por un miembro de la banda Southside Crips en 2003, dijo durante el revuelo de 2012 que era “solo un baile”.