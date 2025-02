Kendrick Lamar y el Super Bowl: Cómo “Not Like Us” pasó de ser “una tiradera” a un himno

El tema que marcó el fin de su rivalidad con Drake se convirtió en un himno cultural y podría ser interpretado en el evento más visto de la televisión estadounidense.

(CNN) – Kendrick Lamar no solo ganó la batalla contra Drake con su tema “Not Like Us”, sino que también la convirtió en un fenómeno cultural. La canción, lanzada en mayo pasado, no solo encabezó las listas de Billboard y se convirtió en su primer sencillo número uno en solitario desde “Humble” en 2017, sino que también ganó cinco premios Grammy, incluyendo Canción del Año.

Este domingo, Lamar podría interpretarla en el Super Bowl, el evento más visto de la televisión estadounidense, a pesar de la demanda que Drake presentó contra Universal Music Group por su difusión.

El impacto de “Not Like Us”

El tema, producido por Mustard en solo 30 minutos, se volvió inescapable. Con casi 200 millones de vistas en YouTube y más de mil millones de reproducciones, la canción no solo es un diss track, sino un éxito masivo. Su coro pegajoso, “they not like us”, resonó desde fiestas de bar mitzvá hasta los premios BET, donde incluso la exvicepresidenta Kamala Harris lo citó.

“No es un típico tema de ataque,” dijo Frederick Paige, profesor de Virginia Tech y experto en hip-hop. “Desde el primer beat, suena como una fiesta.” Además, la canción rinde homenaje al hip-hop de la Costa Oeste y critica a los “culture vultures”, aquellos que se apropian de la cultura sin pertenecer a ella.

La rivalidad que definió una era

La guerra entre Lamar y Drake, que comenzó con dardos sutiles y escaló con temas como “Euphoria” y “Push Ups”, terminó con “Not Like Us”. En ella, Lamar acusa a Drake de falta de autenticidad y lo señala como un apropiador cultural. “Lamar eligió a Drake por una razón específica: demostrar que el verdadero arte supera los trucos mediáticos,” explicó Paige.

Ahora, con su posible interpretación en el Super Bowl, Lamar enfrenta un nuevo desafío: llevar su mensaje a una audiencia masiva. “Será interesante ver cómo reaccionan los más poderosos al impacto de esta canción,” concluyó Paige.