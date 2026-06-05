CyberDay 2026 cerró con US$ 531 millones en ventas y más de 5 millones de transacciones en tres días

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) informó que el CyberDay 2026 cerró con ventas totales de US$ 531 millones y 5,1 millones de transacciones en sus tres días de duración, superando en un 1,4% las cifras del año anterior medidas en dólares.

Sin embargo, el número de operaciones registró una caída del 4% respecto a la edición previa. En promedio, uno de cada cuatro chilenos realizó al menos una compra en alguno de los sitios participantes del evento oficial.

El primer día lideró con US$ 204 millones y el miércoles ganó terreno

El primer día se mantuvo como el de mayor actividad, con ventas por US$ 204 millones, mientras que el miércoles continuó ganando terreno con US$ 176 millones, lo que la CCS interpreta como una señal de mayor madurez del consumidor, que tiende a evaluar las oportunidades antes de decidir.

El momento de mayor intensidad se vivió en la última hora del miércoles, entre las 23:00 y las 24:00, con cerca de 190 mil transacciones por US$ 19 millones, equivalentes al 4% del total del evento. El ticket promedio fue de US$ 104 por compra, unos $93 mil, con una leve alza respecto al año anterior.

En cuanto al tipo de comercio, las grandes tiendas lideraron las ventas totales, seguidas por líneas aéreas, operadores turísticos y supermercados.

El mayor crecimiento lo protagonizaron precisamente los supermercados, con cifras que superaron en más de un 20% a las de 2025, seguidos por alimentación y comida rápida con un 14% y multitiendas con un 11%, consolidando la incorporación masiva de la compra online de alimentos a los hábitos de consumo de los chilenos.

Descuentos promedio del 19% y libros con la mayor rebaja del evento

Los descuentos en bienes alcanzaron un promedio del 19%, según la auditoría de RetailCompass, marcando los precios más bajos en lo que va del año en todas las categorías participantes.

Las mayores rebajas se registraron en libros, música y películas con un 27%, seguidas por moda con un 22%, y deportes, artículos infantiles y aire libre con un 21% cada una.

A nivel regional, la Metropolitana concentró el 51% de las compras, seguida por Valparaíso con un 8,6% y el Biobío con un 8,2%.

La CCS estimó que las reducciones de precios observadas durante el evento tendrán un impacto a la baja de entre 0,4% y 0,5% en el IPC de junio, lo que podría neutralizar alzas en otras categorías y llevar la inflación del mes a niveles cercanos al 0%.