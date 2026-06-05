Alcalde Felipe Alessandri por exención de contribuciones en la megarreforma: “Políticamente es una muy mala decisión”

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile el debate sobre la megarreforma, especialmente la eliminación de las contribuciones para los mayores de 65 años.

“Nosotros estamos de acuerdo con que se exima a los adultos mayores. Fue una promesa de campaña del Presidente José Antonio Kast y creemos que es justo y necesario”, señaló. Sin embargo, subrayó que “a los alcaldes nos toca gestionar realidades muy complejas y, frente a eso, en Lo Barnechea, según la estimación que ha hecho Hacienda, nos afectaría en más de 8 mil millones de pesos”.

“Somos uno de los principales aportantes al Fondo Común Municipal y me parece perfecto que así sea. Pero estos 8 mil millones de pesos menos nos pegarían fuertísimo bajo la línea de flotación y nos pueden hacer tambalear en salud, en educación y en los apoyos que damos a la gente más vulnerable de la comuna”, remarcó respecto de los efectos que tendría la medida en el presupuesto destinado a las áreas social, de seguridad y de salud.

“Estando de acuerdo con la medida, el llamado es a buscar cómo paliar, en parte, esos recursos que vamos a dejar de percibir”, dijo.

En ese contexto, espera plantear sus preocupaciones en la reunión que sostendrá con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, este lunes a las 17:30 horas en Teatinos 120.

Respecto del video que envió el ministro de Hacienda a los jefes comunales durante un encuentro organizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), en el que señaló: “Quiero adelantarles una cosa: para el 88% de los municipios, el impacto en el ingreso municipal será de menos del 1%, y para el 98%, de menos de 3%. Es cierto: esto sí afectará a 12 comunas, las 12 comunas más ricas, que van a ver afectados parte de sus ingresos, pero que en realidad corresponden a ingresos que van a recibir los propios ciudadanos que viven en esas comunas. Para las demás comunas, básicamente esto no tiene impacto”, el jefe comunal respondió: “Me sorprendieron las palabras que ocupó“.

“Aquí no hay comunas más ricas o más pobres; todos administramos realidades distintas. Lo Barnechea, efectivamente, tiene un presupuesto alto, pero tenemos sectores muy vulnerables, un territorio inmenso y nos hacemos cargo de temas que yo, cuando era alcalde de Santiago, jamás vi. Por ejemplo, la limpieza de cauces, quebradas, el camino a Farellones y sectores como La Ermita. Esta comuna es inmensa: un 95% corresponde a precordillera. Entonces, tenemos costos asociados a temas que muchas veces subsidiamos al Estado. Y frente a eso, el concepto de una comuna rica versus una pobre es más bien propio de la ideología de izquierda”, dijo.

Asimismo, agregó: “Se está castigando la buena gestión”.

Finalmente, valoró que el Fondo Común Municipal no se vea afectado y deslizó una reflexión: “Todos podemos hacer una mejor gestión de nuestros recursos, pero no de la magnitud de los 8 mil millones de pesos. Nosotros estábamos pensando en no más de mil millones, porque de lo contrario tendríamos que hacer recortes importantes, y eso afecta a las personas más vulnerables”.

#HoyEsNoticiaCNN | Felipe Alessandri, alcalde de Lo Barnechea, por contribuciones y recortes en municipalidades: “Políticamente es una decisión que yo no habría tomado”@matiburgos

💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/0ZHwxtjmaH — CNN Chile (@CNNChile) June 5, 2026

“Políticamente es una muy mala decisión”

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre las consecuencias de los recortes presupuestarios y, en el plano político, el impacto que podrían tener en las próximas elecciones municipales, manifestó: “Políticamente es una muy mala decisión. Los municipios somos la primera cara del Estado”.

Asimismo, agregó que, en un contexto marcado por la inmediatez con que la comunidad exige soluciones a sus demandas, “es una decisión que no habría tomado”.