“No vamos a entregar casas falladas”: Poduje responde a empresa tras querella por demolición de viviendas en El Olivar

La Entidad Patrocinante Social Arquitectura Ltda. interpuso ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar una querella criminal contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, tras el anuncio sobre la intención de demoler viviendas en el sector de El Olivar.

La acción judicial también fue dirigida contra el seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, y el director (s) del Serviu de Valparaíso.

Según informó Emol, la empresa argumentó que las autoridades habrían utilizado sus cargos para excluir a Social Arquitectura y a la Constructora San Sebastián de los proyectos de reconstrucción que desarrollaban para 356 familias damnificadas por el megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en febrero de 2024.

En esa línea, acusaron que, mediante resoluciones administrativas carentes de fundamento legal, presiones a funcionarios públicos y la generación de documentos para justificar la terminación de contratos, se buscó poner fin a acuerdos que, según la empresa, habían sido “válidamente celebrados”.

A ello se suma que el titular de Vivienda habría instruido la paralización total de las obras, “pese a que los informes técnicos disponibles solo establecían observaciones corregibles en una parte de las viviendas”.

La abogada de Social Arquitectura, Érika Maira, afirmó que “hemos presentado una querella criminal contra el ministro Poduje, pues utilizó el aparato estatal para cometer delitos, interferir ilegalmente en contratos vigentes y dictar resoluciones manifiestamente injustas. Esperamos que, en una investigación objetiva e independiente, el Ministerio Público pueda esclarecer los hechos”.

“El señor Poduje, bajo un discurso de emergencia, rompió la normalidad de un contrato que se desarrollaba bajo la fiscalización del Serviu y sujeto a los procedimientos legales y contractuales correspondientes. Como autoridad, no estaba legitimado para interrumpir e imponer su voluntad al margen de fundamentos técnicos, de la transparencia y de la legalidad”, planteó.

Asimismo, detalló que esta situación implicó 73 días de paralización de las obras.

Por tanto, la abogada expresó que espera que el Ministerio Público realice una investigación para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

Respuesta del ministro Iván Poduje

Por su parte, el titular de Vivienda, Iván Poduje, señaló a La Tercera que “estas querellas están presentadas por una empresa, San Sebastián, que nos construyó 150 viviendas sin los estudios estructurales adecuados, vulnerando la norma de resistencia al fuego, con materiales que no estaban calificados”.

“De hecho, nosotros llegamos a esta empresa San Sebastián por la denuncia de un proveedor de materiales. Presentamos cuatro querellas contra esta empresa por fraude al Fisco, estafa y negociación incompatible, dados sus vínculos con funcionarios y con el exdirector del Serviu”, describió.

Respecto de las acusaciones de amenazas a funcionarios, transparentó que actualmente existen sumarios contra inspectores fiscales que no realizaron las supervisiones correspondientes. “Probablemente a eso se refiere con las presiones”, sostuvo.

“Esta empresa pretende que nosotros arreglemos las casas falladas que nos entregaron, las reforcemos y cambiemos los materiales para que sean resistentes al fuego. Nosotros no vamos a entregar casas falladas, parchadas o reforzadas”, continuó al referirse a la querella criminal.

Y concluyó:”Ellos tienen toda la libertad de presentar las querellas que quieran, nosotros vamos a seguir adelante. Nosotros tenemos nuestras propias querellas, ya hemos demolido gran parte de las viviendas y además vamos a pedir la restitución de los montos que le fueron pagados”.