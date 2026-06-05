Negra jornada para Wall Street: NASDAQ se hunde 4,18%, S&P 500 2,64% y Dow Jones 1,35% tras posibilidad de que la FED no recorte las tasas de interés

Este viernes Wall Street tuvo una estrepitosa jornada que lo llevó a cerrar en rojo con pérdidas de hasta por encima del 4%, luego de encadenar las últimas sesiones de la semana en verde.

El retroceso de los índices de Nueva York estuvo marcado por las cifras de empleo en Estados Unidos, las cuales superaron las expectativas del mercado, lo que desencadena que se reduzca la posibilidad de que la Reserva Federal (FED) recorte las tasas de interés.

Asimismo, la caída estuvo arrastrada por el bajo desempeño de empresas tecnológicas relacionadas con la IA, como NVIDIA, AMD, Oracle e Intel.

S&P 500 anota su peor día desde octubre y el NASDAQ cae más de un 4%

En concreto, el S&P 500, selectivo que agrupa a las 500 empresas públicas más grandes y representativas de Estados Unidos, retrocedió 2,64% hasta los 7.383,74 puntos, siendo su peor día desde octubre del año pasado.

Por su parte, el NASDAQ, índice que marca la tendencia del sector tecnológico, se desplomó 4,18% y se ubicó en 25.709,43 unidades, teniendo su desempeño más bajo desde abril de 2025.

Asimismo, el Dow Jones, que representa el rendimiento de 30 de las grandes empresas estadounidenses más estables y relevantes en la Bolsa de Nueva York, perdió 1,35% y cayó hasta los 50.866,78 puntos.

Bitcoin cae bajo los US$ 60.000 y el oro borra sus ganancias del año

En línea con Wall Street, el bitcoin se desplomó más de un 5% y cayó bajo los US$ 60.000, su nivel más bajo desde octubre de 2024, acumulando una caída superior al 17%.

El precio del oro también retrocedió más de un 3,5%, borrando prácticamente todas las ganancias acumuladas en lo que va del año.