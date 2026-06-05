Expresidente Boric lamenta muerte del “Indio” Solari: “Hasta siempre, gracias por ser espíritu epocal de más de una generación”

La tarde de este viernes, el presidente Gabriel Boric lamentó la muerte del cantante y compositor argentino Carlos ‘Indio’ Solari.
El ícono del rock de Argentina, donde brilló como líder del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, falleció este viernes a los 77 años tras una larga lucha contra el Parkinson.
En sus redes sociales, el otrora jefe de Estado abordó la partida de Solari. “Justo ayer, sin saber que hoy partirías, te estaba escuchando“, partió señalando.
“Hasta siempre, Indio, gracias por ser espíritu epocal de más de una generación, cruzando también la cordillera. Si no hay amor que no haya nada entonces…”, agregó el exmandatario en la publicación.
Solari es considerado uno de los artistas más influyentes en la historia del rock argentino, forjando junto a Los Redondos un fenómeno cultural sin precedentes que llegó a congregar multitudes de hasta 300 mil personas, pese a mantenerse al margen de la industria musical.
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