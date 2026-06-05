Presidente Kast se reúne con el embajador de EE.UU. en Chile en La Moneda

Durante este viernes, el Presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, en el Palacio de La Moneda.

El encuentro entre el representante de la Casa Blanca y el jefe de Estado se centró en materias económicas y estratégicas para ambos países. En la instancia también estuvo presente el canciller Francisco Pérez Mackenna.

Durante la jornada, Judd también se reunió con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados, Stephan Schubert.

“Me reuní con el diputado y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Stephan Schubert, para conversar sobre temas clave de la agenda bilateral: mecanismo de revisión de inversiones o investment screening, medidas de control tecnológico para proteger derechos de autor e implementación de UPOV 91, contemplada en el TLC, entre otros.

Un diálogo franco y constructivo para seguir fortaleciendo la cooperación entre Chile y Estados Unidos”, publicó Judd a través de X.

Me reuní con el diputado Stephan Schubert @SchubertRubio, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, para conversar sobre temas clave de la agenda bilateral: mecanismo de revisión de inversiones o investment screening, medidas de control tecnológico para… pic.twitter.com/oGJQR6VQfq — U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) June 5, 2026

Además, en la misma plataforma y en el marco de la primera Cuenta Pública del Mandatario, destacó que “fue un gusto participar en la Cuenta Pública de José Antonio Kast y escuchar sus prioridades para recuperar el orden, la seguridad, la confianza y las oportunidades. Como dijo el Oresidente, ‘juntos somos mejores’. Chile y EE.UU. comparten valores, desafíos y un rumbo de colaboración en áreas clave como seguridad, combate al crimen organizado, crecimiento económico, empleo e inversión”.