Kendrick Lamar deslumbra en el show de medio tiempo del Super Bowl con un recorrido por sus grandes éxitos

Su puesta en escena no solo destacó por su calidad musical, sino también por su capacidad de transmitir la esencia de la cultura estadounidense a través de sus letras y su inconfundible estilo.

El reconocido artista estadounidense Kendrick Lamar fue el encargado de protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, ofreciendo un show en el que repasó algunos de sus mayores éxitos.

Acompañado por la talentosa SZA, Lamar cautivó al público con una presentación vibrante que incluyó su aclamado tema Not Like Us con el cual obtuvo cinco premios Grammy.

La velada contó, además, con la participación especial del actor Samuel L. Jackson, quien sumó un toque cinematográfico al evento vestido del icónico Tío Sam —parte de la representación de la cultura americana—.

Con esta presentación, Lamar reafirma su lugar como una de las figuras más influyentes del hip-hop contemporáneo, consolidando su impacto en la música y la cultura global.