Katy Perry es investigada en Australia tras denuncia de Ruby Rose por presunta agresión sexual

El caso surgió a partir de una denuncia pública de Ruby Rose sobre un presunto hecho ocurrido en un club nocturno de Melbourne en 2010. La cantante, por su parte, negó las acusaciones.

(CNN) — Las autoridades australianas informaron que han iniciado una investigación por un incidente de 2010 relacionado con la actriz de Orange is the New Black, Ruby Rose.

A comienzos de esta semana, ella acusó en redes sociales a la cantante Katy Perry de agresión sexual.

La acusación se origina en un incidente que, según Rose, ocurrió en un club nocturno de Melbourne en 2010 y que Perry ha negado desde entonces.

La Policía de Victoria confirmó a CNN en un comunicado que funcionarios del Equipo de Investigación de Delitos Sexuales y Abuso Infantil de Melbourne (SOCIT, por sus siglas en inglés) están investigando la denuncia de Rose por un hecho que presuntamente ocurrió en el distrito financiero central de Melbourne.

No entregaron comentarios adicionales, puesto que se trata de una investigación en curso.

Perry negó las acusaciones a través de su representante, quien dijo a CNN en un comunicado, antes de que se anunciara la investigación, que los dichos de Rose son “categóricamente falsos” y “mentiras peligrosas e irresponsables”.

El representante no respondió a una solicitud de comentarios sobre la investigación.

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Un representante de Rose no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios por correo electrónico enviadas por CNN.

Rose hizo por primera vez la acusación a comienzos de esta semana, mientras respondía a un artículo sobre Perry publicado en redes sociales por la revista Complex.

El artículo tenía un tono distendido y abordaba la reacción viral de Perry al show de Justin Bieber en el festival de música Coachella, al que asistió junto al ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau, con quien se le ha vinculado sentimentalmente desde el año pasado.

“Katy Perry me agredió sexualmente en el club nocturno Spice Market, en Melbourne. A quién mierda le importa lo que piense”, escribió Rose en una publicación ya eliminada.

CNN se comunicó con un representante de Trudeau para solicitar comentarios.

Inicialmente, Rose escribió en redes sociales que “no estaba interesada” en presentar una denuncia policial por el caso.

El martes, indicó que, efectivamente, había decidido presentar una denuncia ante la policía y que ya no podía seguir hablando públicamente del tema.

“Esta es una solicitud estándar de la policía y, en muchos sentidos, un gran alivio”, escribió, y agregó: “Ahora puedo empezar el proceso de sanación”.

Perry lanzó su séptimo álbum de estudio, 143, en 2024, antes de embarcarse en una gira mundial, que terminó en diciembre.

En abril de 2025, Perry estuvo entre seis mujeres —incluidas Gayle King y Lauren Sanchez Bezos— que viajaron en una nave de Blue Origin, de Jeff Bezos, que llevó a la tripulación hasta el borde del espacio en una misión de turismo espacial de 10 minutos