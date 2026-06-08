“La magia del sur de Chile”: Niño se vuelve viral por intercambiar lámina mundialista de Cristiano Ronaldo por un saco de papas

A pesar de que Chile no clasificó al mundial de Fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, la fiebre futbolista se vive con todo.
Uno de los grandes atractivos ha sido completar el álbum oficial del mundial lanzado por la empresa Panini.
Y muchos chilenos se han reunido en diversas partes para poder conseguir las piezas faltantes y así completar el libro de pegatinas antes del inicio de la cita mundialista.
Pero en el sur de Chile un niño se hizo viral por intercambiar una lámina de Cristiano Ronaldo, muy codiciada por algo un poco particular.
Porque el menor no pidió otra lámina a cambio, sino que eligió un saco de papas. Sí, un costal de papas (unos 10 kilos aprox.) para disfrutar. Todo sellado con un apretón de manos.
Papas fritas y fútbol son una combinación que todos querríamos tener. Simplemente, la magia del sur de Chile.
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