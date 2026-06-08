Fiscalía de Viña del Mar abre investigación por difusión de imágenes privadas de Camila Flores

La senadora Camila Flores presentó una querella ante la Fiscalía de Viña del Mar luego de la difusión de fotografías no consentidas en redes sociales.
Según publicó Meganoticias, la fiscal Carolina Monsalve abrió una investigación por difusión de información íntima sin consentimiento.
Actualmente, se están realizando las respectivas diligencias.
En ese contexto, este lunes la legisladora informó a través de su cuenta de X y acusó: “Mi exmarido, coludido con otras personas, ha difundido fotos privadas mías, obtenidas de manera ilícita e ilegal, hechos que he denunciado ante la justicia y que espero se investiguen con el mismo rigor con que yo misma he sido investigada”.
Ante el video que circula en redes sociales: pic.twitter.com/03PPGN58QQ
— Camila Flores Oporto 🇨🇱 (@Cami_FloresO) June 8, 2026
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