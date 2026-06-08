“Iría por cuerdas separadas”: Presidente Kast considera “legítima” la facultad de los diputados para ingresar una acusación constitucional contra Grau y descarta impacto en la megarreforma

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la acusación constitucional ingresada principalmente por diputados del Partido Nacional Libertario (PNL), Republicanos (REP) y el Partido de la Gente (PDG), por eventuales irregularidades, inconsistencias y manipulación en los informes financieros y cálculos de deuda pública durante la gestión del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Consultado por la prensa sobre si el libelo acusatorio afecta el ambiente político en medio de la discusión legislativa del proyecto de Reconstrucción Nacional, respondió: “El Parlamento tiene, dentro de las facultades de la Cámara, la posibilidad de plantear interpelaciones y acusaciones, y es “.

A su juicio, el clima en torno a la votación de una iniciativa “no va a cambiar por un planteamiento que está dentro de las facultades constitucionales de los partidos”.

“Un grupo de parlamentarios puede levantar una acusación constitucional y está dentro de su derecho. Yo iría por cuerdas separadas, porque lo que estamos planteando es una reforma estructural en materia tributaria, de inversiones y de regulaciones, que no creo que deba ser moneda de cambio. Porque si yo dijera: ‘Bueno, le cambio la acusación por los votos a este proyecto’, creo que no correspondería. Cada cosa se tiene que votar en su mérito. Si los parlamentarios legítimamente estiman que nuestro proyecto de ley de reconstrucción no es lo que se debe hacer, deben votar en contra”.

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Sin embargo, enfatizó la importancia de que el país impulse una mayor inversión para fomentar el empleo.

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