Matías Toledo aclara episodio con el presidente Kast en La Serena: “Yo le grité al alcalde Alessandri”

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, abordó la polémica generada tras el episodio de gritos y pifias ocurrido la semana pasada durante la participación del presidente José Antonio Kast en el Encuentro Nacional de Alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) realizado en La Serena.

En Tolerancia Cero, Toledo descartó que su intervención estuviera dirigida contra el mandatario y aseguró que sus reclamos apuntaban al presidente de la AChM, Gustavo Alessandri. Según explicó, su molestia surgió luego de que, tras días de discusión entre los alcaldes, no se expusieran ante Kast los acuerdos alcanzados.

“Cuando termina de hablar el presidente (de la AChM) Alessandri, ahí yo le grité: ‘Presidente Alessandri’. Después de que hizo su gran presentación, nosotros como alcaldes tomamos tres puntos de acuerdo y no leyó los tres puntos”, explicó el jefe comunal sobre el episodio.

Según Toledo, esa omisión causó que Kast no se pronunciara sobre las conclusiones adoptadas. “Le dio el pase al presidente para que se subiera a hablar de cualquier cosa y no de lo que estuvimos discutiendo tres días”, afirmó, descartando que las críticas estuvieran dirigidas al mandatario.

El alcalde detalló que luego conversó con Kast para manifestarle su preocupación por distintas materias que afectan a los municipios. “Después me acerqué a hablar con el presidente Kast y ahí conversé que estaba preocupado con respecto al tema de las alzas”, relató, entregando detalles sobre el intercambio.

“Me dijo que estaba dispuesto inclusive a juntarse en la provincia Cordillera y ahí fue cuando yo le escribí al gabinete de Presidencia”, indicó el jefe comunal, asegurando que dicho encuentro aún no se concreta.

Respecto de los acuerdos alcanzados en la cita municipal, Toledo insistió en que estos debían haber sido planteados directamente al mandatario. “Esos eran los tres puntos que acordamos y nos hubiese gustado que se leyeran, cosa que el presidente pudiera referirse a los puntos”, señaló.

Finalmente, pese a las diferencias surgidas por el episodio, descartó un quiebre con el alcalde Alessandri. “Tengo buena comunicación con él. Hablamos harto por WhatsApp”, comentó al ser consultado sobre si aclaró la situación con su par.