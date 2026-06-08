“Show político” e “irresponsable”: Frente Amplio responde a Republicanos y Libertarios tras acusación constitucional contra Grau

Este lunes, la bancada del Frente Amplio (FA) se refirió a la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau por eventuales irregularidades, inconsistencias y manipulación en los informes financieros y cálculos de deuda pública durante su gestión.

En ese contexto, la colectividad calificó como “irresponsable y sin fundamentos” el ingreso del libelo acusatorio.

La parlamentaria del Frente Amplio, Emilia Schneider, manifestó que la acusación “carece de todo fundamento y es una irresponsabilidad. Se basa en informes y cifras que el ministro Quiroz ha entregado de forma antojadiza, de forma tramposa, y que incluso han sido cuestionados por diversos economistas de distintos sectores políticos. Además, se juega con la credibilidad de Chile ante el mundo porque, tal como señaló el Gobierno a principios de este año, se decía que el Estado estaba quebrado”.

Asimismo, emplazó al Gobierno respecto de cuál es su postura sobre este tema, puesto que, a su juicio, la acusación “no hace más que tensar el diálogo” entre el Ejecutivo y la oposición.

Por su parte, la diputada Gael Yeomans afirmó que existe una intencionalidad del Partido Republicano de montar un show político “para desviar la atención de lo que debería preocupar si estamos hablando de proyecciones económicas Si realmente les importara que las cifras calzaran, se harían cargo de lo que está diciendo el Consejo Fiscal Autónomo en la tramitación de la megarreforma”.

Finalmente, la bancada aseguró que “no existe error en las cifras” y que la acusación “no cumple con las causales constitucionales requeridas”.