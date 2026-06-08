Contrabando de pesca ilegal: Caen 54 personas, incluidos carabineros y funcionarios públicos, por millonario fraude

La Policía de Investigaciones (PDI), junto con el Ministerio Público, desbarató una banda criminal conformada por 54 personas —entre ellas funcionarios públicos— que se dedicaba a la comercialización ilícita de recursos marinos en la Región de Los Ríos.

Durante esta jornada se llevó a cabo la audiencia de formalización de los más de 50 detenidos, en la que se dio a conocer que cinco de ellos pertenecen a instituciones del Estado, según consignó Radio Bío Bío.

Entre los imputados se encuentran tres funcionarios de Carabineros, uno de Sernapesca y un trabajador de la Municipalidad de Valdivia. Respecto a este último, la municipalidad aseguró que instruyó el sumario correspondiente para “esclarecer las eventuales responsabilidades administrativas”.

En el documento agregaron que: “Junto con ello, estaremos pendientes de las resoluciones dictadas por los tribunales de justicia. Los vecinos y vecinas pueden estar seguros de que esta municipalidad, como ha sido su proceder habitual, no aceptará conductas impropias, exigiendo siempre los más altos estándares de transparencia y probidad”.

Los antecedentes expuestos en la audiencia apuntan a que los funcionarios públicos involucrados en el caso alertaban sobre los controles y facilitaban el paso de cada cargamento. La investigación contabilizó un total de $8.261 millones que no se declararon al fisco en las operaciones de la organización.

Operaban desde 2024 comercializando recursos sobreexplotados

El jefe de la Región Policial de la PDI de Los Ríos y prefecto inspector, José Miguel Cea, explicó que la banda “ocupaba distintos modus operandi; trasladaban los productos de madrugada, tomaban todas las precauciones en realidad para poder llevar los productos obtenidos de manera ilícita hasta el último eslabón de la cadena que justamente corresponde al usuario, trayendo consigo lógicamente problemas o riesgos de índole sanitario y otros problemas que también involucran al Estado respecto a un eventual fraude al fisco”.

Asimismo, detalló que se les imputarán los siguientes delitos a los detenidos: lavado de activos, fraude al fisco, cohecho, falsificación de instrumento público, asociación criminal y otros respecto a infracciones contra las normativas de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

En la misma línea, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, reveló que “la investigación permitió determinar que el principal objeto de esta venta ilegal era la merluza austral y otros como el congrio dorado, pejerreyes y locos, que son recursos que en nuestra zona austral del país son de alto valor y, además, algunos de ellos están sobreexplotados”.

Añadió que “se pudieron identificar proveedores, transportistas, comercializadores, personas encargadas de administrar las ganancias y también personas que facilitaban la evasión de los controles”.

También se precisó que la mayoría de los productos provenían de la Región de Los Lagos y que se comercializaban en la comuna de Valdivia. Esta banda criminal estaba siendo investigada desde abril de 2024, en un trabajo cooperativo entre la PDI, el Ministerio Público y Sernapesca.