Fiscal Héctor Barros por “Operación Tokio”: “Este golpe lo van a resentir, pero no es el fin del Tren de Aragua”

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, abordó la “Operación Tokio”, la cual desmanteló una red de lavado de activos y crimen organizado vinculada al Tren de Aragua.

“La red es mucho más amplia de lo que nosotros creemos, pero creo que este golpe ellos lo van a resentir, porque por primera vez les hemos dejado al desnudo, en el fondo, cuál es el mecanismo que tienen para sacar las platas desde Chile”, sostuvo en conversación con Hoy es Noticia.

#HoyEsNoticiaCNN | Héctor Barros, Fiscal Regional Metropolitano Sur, por Operación Tokio y el Tren de Aragua: “La red es mucho más amplia de lo que nosotros creemos, pero este golpe lo van a resentir, porque desnudamos el mecanismo que tienen para sacar las platas desde Chile”… pic.twitter.com/GbvR2u9nie — CNN Chile (@CNNChile) June 8, 2026

Barros aseguró que “esta es la operación más grande que hay en lo que dice relación con sacar dinero del país y yo creo que esto nos empieza a mostrar un poco la columna vertebral de la estructura criminal. Yo creo que esto lo resienten mucho más que lo que nosotros les hayamos detenido a 250 personas solo por secuestro, que lo reponen en cuestión de días”.

Asimismo, la autoridad enfatizó que “estamos recién empezando a conocer el Tren de Aragua. Estas organizaciones empiezan a operar a partir del 2020, pospandemia; sin embargo, nuestra legislación se actualiza mucho tiempo después, por lo tanto, cuando ya nos damos cuenta de que está instalado, ya ha pasado un tiempo bastante considerable y hemos ido muy de atrás de las organizaciones“.

#HoyEsNoticiaCNN | Héctor Barros, Fiscal Regional Metropolitano Sur, por Operación Tokio: “Estamos recién comenzando a conocer Tren de Aragua (…) Hemos ido muy de atrás con la organización. Hemos perdido harto tiempo”@matiburgos

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Además, sostuvo que “este no es el fin” de las operaciones de la banda criminal extranjera en el país.

“Siempre hemos dicho que la forma de combatirlo no es solo deteniendo personas, sino que tiene que ver con, en este caso, eliminar los mercados ilegales o achicar la posibilidad de que ocupen estos mercados. Todos los mercados ilegales que ellos ocupan son los que rentan, y aquí vemos la razón por qué siguen estando en Chile y van a seguir estando hasta que no seamos capaces de derrocarlos o botarlos por el lado del dinero, que es lo que a ellos les interesa”, recalcó.

En ese sentido, señaló que lo que han logrado hasta ahora con el desmantelamiento de organizaciones vinculadas con el Tren de Aragua es que “permanezcan sin realizar delitos dos semanas o tres semanas, pero después vuelven a rearticularse y otra vez a involucrarse con secuestro y con homicidio”.

Fiscal Barros advierte que crimen organizado nacional está tratando “de nivelarse con el Tren de Aragua”

En esa misma línea, realizó un análisis del panorama del crimen organizado chileno y advirtió que, en el último tiempo, este ha incorporado sicarios y la modalidad de secuestros de la banda criminal extranjera.

“Hemos visto que la delincuencia nacional ha ido incorporando sicarios o pistoleros que son extranjeros dentro de las organizaciones para aumentar su poder de fuego”, explicó.

Añadió que “también las organizaciones nacionales han empezado a secuestrar, a diferencia de lo que hacían antes, que era un secuestro donde se negociaba principalmente y la víctima no era torturada ni sometida a tratos crueles; si no prosperaba la negociación, los dejaban libres sin ningún premio. Eso cambió y lo que hay ahí es tratar de nivelarse con el Tren de Aragua“.

Barros explicó que la razón detrás de por qué las bandas nacionales han cambiado su modalidad ha sido “por una razón lógica que tiene que ver con supervivencia”.

“Tenemos personas nacionales que secuestran a otros, que los torturan, que les cortan partes del cuerpo, los golpean, los filman y que, por lo tanto, la negociación es mucho más ruda. Entonces, lo que hemos visto es que ya han subido los estándares, pero por una razón lógica que tiene que ver con la supervivencia“.

Finalmente, profundizó: “Si las estructuras nacionales sienten que no suben los niveles de violencia y se equiparan con las transnacionales, están destinadas a ser, en el fondo, sometidas por la delincuencia transnacional; la sobrevivencia está, por lo tanto, en aumentar los niveles de violencia y tratar de mantenerse a la par con las otras estructuras”.