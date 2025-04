Katy Perry protagonizó histórica misión espacial femenina de Blue Origin

(CNN/CNN Chile) — La estrella del pop Katy Perry sumó un nuevo hito a su carrera, esta vez, fuera de la Tierra.

La artista fue parte de la primera tripulación completamente femenina en una misión de turismo espacial de Blue Origin, realizada este lunes desde el oeste de Texas.

Durante aproximadamente 10 minutos, Perry experimentó la ingravidez y cruzó la línea de Kármán, considerada el límite del espacio exterior.

A bordo de la cápsula New Shepard, la voz tras Wide Awake compartió el viaje con la periodista Gayle King, la activista Amanda Nguyen, la ingeniera aeroespacial Aisha Bowe, la productora Kerianne Flynn y Lauren Sánchez, quien organizó la misión.

El vuelo alcanzó más de 100 kilómetros de altitud y permitió a las pasajeras flotar en microgravedad durante cuatro minutos antes de regresar a tierra de manera segura.

Watch the NS-31 post-launch press conference to hear from the crew about today’s flight!https://t.co/2rY3AQcXvw

— Blue Origin (@blueorigin) April 14, 2025