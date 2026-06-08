Campaña para la ONU: Michelle Bachelet se reúne con el canciller ruso Serguéi Lavrov en Moscú

(EFE) – El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reunió este lunes en Moscú con la candidata a la Secretaría General de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet, informó la Cancillería rusa.
Durante la reunión, Bachelet señaló que la ONU debe “retornar a sus principios”. “Debemos garantizar la preservación de aquellos principios que aún se aplican”, agregó.
A la vez, admitió que la organización necesita ser “modernizada y reformada“.
Por su parte, Lavrov subrayó que el secretario general de la ONU “debe ser neutral e independiente“.
“En su presencia, quisiera reafirmar nuestro pleno apoyo a la necesidad de que el secretario general sea neutral, independiente y comprometido con todas las partes en cualquier circunstancia, y no se limite a decir: ‘Kosovo tiene derecho a la autodeterminación’ o ‘Crimea es territorio ucraniano'”, concluyó el ministro ruso.
La visita se enmarca en los esfuerzos diplomáticos de la exgobernante para sumar apoyos de cara al proceso de elección.
La semana pasada, Bachelet, que ya desempeñó cargos en el organismo como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o directora de ONU Mujeres, se reunió con el canciller chino en Pekín.
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